Smerud hyller Bobb og Nusa: – Er noe spesielt med dem

Smerud var U21-trener fra 2014 til 2023 før han nå leder det norske kvinnelandslaget på midlertidig basis. Under tiden som U21-sjef hadde Smerud ansvaret for mange av de nåværende profilene på det norske landslaget. Sist ut er Antonio Nusa og Oscar Bobb, som nærmest har trollbundet norske fotballsupportere i høst.

– Det er nesten ingen på det A-landslaget jeg ikke har hatt på U21, og jeg synes alltid det er veldig kjekt og blir veldig glad på spillerne sine vegne. Jeg vet hvor mye det betyr for dem og hvor hardt de har jobbet, sier Smerud til NTB og legger til at det vel omtrent kun er veteranene Ørjan Nyland og Stefan Strandberg som ikke har spilt under ham.

Både Nusa og Bobb har slått seg opp som store talenter i europeiske fotball. Nusa for Brugge, Bobb for Manchester City. Begge har fått vist seg fram i høst.

– Det har gått fort med Oscar og Antonio. Jeg er utrolig glad på dems vegne, og det er veldig kjekt at gode gutter får spille for A-landslaget til Norge, konstaterer Smerud.

– Er noe spesielt

Nusa fikk sin landslagsdebut under septembersamlingen og var sentral i begge kampene med flere målpoeng. Bobb fikk sine første minutter under Ståle Solbakken mot Kypros og Spania sist uke.

– Det er noe spesielt med de guttene der. Nusa har gjort det veldig bra. Jeg synes Oscar gjorde det bra for U-laget til City, og jeg så en klar progresjon på våren i fjor. I EM synes jeg han tok et steg til og fikk litt mer ansvar. Det lå litt i kortene at de skulle få sine gjennombrudd, sier Smerud.

Manchester City-talentet startet mot Spania, men kom aldri helt til sin rett, mener Smerud.

– De møtte et veldig sterkt spansk lag som gjør at Norge ikke får spilt så mye på de styrkene som Oscar har. Det blir en tøff kamp for hele laget og Oscar.

[ Fremtiden ser lys ut selv om det neppe blir mesterskap denne gangen heller ]

– Uredd

Likevel er han ikke i tvil om at Bobb har ferdighetene som skal til.

– En tøff debut, men han har ferdigheter som matcher det. Han har tross alt spilt for det beste laget i verden. Han kommer til å bli mer markant for Norge i framtiden enn det han kanskje var nå.

I etterkant av kampen sådde landslagssjef Ståle Solbakken tvil om det var rett å starte med Bobb.

– Kanskje spørsmålet var om det var rett å la Oscar debutere fra start i en sånn type kamp, men han er uredd. Spania skapte bare to-tre store sjanser, men kanskje kostet det så mye at vi ble mer urolige med ballen. Med ball var vi svakere enn vi ønsker, og det var et steg tilbake. Ingen kan være uenige i det, sa Solbakken.

[ Norge fikk stryk av Italia i U21-landslagets EM-kvalifisering ]