Smerud forklarer nytt Haavi-nei: – Jeg følger med

Haavi var en viktig spiller for Hege Riise under VM i Australia og New Zealand i sommer. Hun startet tre kamper og fikk ett innhopp. Etter at Smerud kom inn, har hun blitt utelatt i de to siste uttakene.

– Hun konkurrerer fremover i banen, og der er det mange gode spillere. Det er en haug. Det blir vanskelig for meg å snakke om alle som ikke er med, sier Smerud til NTB.

Haavi ble i fjor kåret til årets spiller i ligaen og er en svært viktig brikke for Roma.

– Jeg ser at Emilie gjør det bra der med sine egenskaper. Hun har et mål og et par målgivende, og det er fint, men hun har ikke spilt seg inn her ennå. Jeg følger med, ser kamper og gjør mine vurderinger, sier landslagssjefen.

Overrasket

Smerud påpeker på at det ikke er nivået i Serie A som holder Haavi utenfor landslaget.

– Det er ikke slik at om du spiller i Serie A, så er du diskvalifisert fra å være med landslaget. Det er det ikke. Ligaen er fin, den. De møter lag som har gode spillere. Det har ingenting med det å gjøre. Det er rett og slett vurderinger av spillere opp mot hverandre.

Haavi var frustrert da hun ble utelatt til nasjonsligakampene i september.

– Jeg ble overrasket, og det kom brått på. Jeg forventet det ikke. Jeg ble veldig skuffet, sa Haavi til TV 2. Hun la til at hun ikke fikk noen begrunnelse.

[ Graham Hansen tatt ut i Norge-troppen tross skade: – Håper hun blir klar ]

Nedturer

Haavi har opplevd flere nedturer på landslaget de siste sesongene. Hun ble utelatt fra Martin Sjögrens EM-tropp. Deretter var hun ikke med i tidligere landslagssjef Hege Riises første tropp.

Sist måned var hun igjen utelatt da Smerud presenterte sitt første uttak.

Sist uke herjet hun i mesterligakvalifiseringen mot Vorskla Poltava med to målgivende pasninger.

[ Haavi vraket i Smeruds første tropp: – Det kunne han ikke svare på ]