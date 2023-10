San Marino scoret for første gang på to år – Danmark slet seg til seier

San Marino er nummer 207 og helt sist på Fifa-rankingen, over 35 poeng bak nestjumbo Anguilla og vel 850 poeng bak 18.-rangerte Danmark. Slik så det ikke ut i tirsdagens kamp.

– Det var ganske enkelt for dårlig. Et altfor dårlig nivå, for dårlig balltempo og en seier som kom i fare selv om den slett ikke burde gjøre det, sa landslagssjef Kasper Hjulmand til dansk TV2.

Rasmus Højlund ga Danmark ledelsen noen minutter før pause, men Alessandro Golinucci rystet storfavoritten med sitt utligningsmål etter en times spill. Yussuf Poulsen frelste Danmark fra fiasko med vinnermålet i det 70. minutt.

– Spillet var for nervøst og kvaliteten for lav, sa Hjulmand.

Samtidig vant Slovenia 1-0 borte mot Nord-Irland, og det betyr at Slovenia og Danmark er fire poeng foran tredjeplasserte Kasakhstan med to runder igjen.

Danskene kan sikre billetten hjemme mot Slovenia 17. november eller borte mot Nord-Irland tre dager senere.

