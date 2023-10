England klare for EM etter seier mot Italia – Kane ble tomålsscorer

Seieren i kvalifiseringsgruppe C gjør at England topper tabellen med 16 poeng etter seks spilte kamper. Så langt er laget ubeseiret med fem seirer og én uavgjort, og det taper neppe i de to siste mot Malta og Nord-Makedonia heller selv om kampene er uten betydning med tanke på deltakelse i neste sommers EM-sluttspill.

Dette var også kampen mellom lagene som var i EM-finalen på Wembley 11. juli for to år siden. Den gangen trakk Italia det lengste strået og løftet pokalen etter straffesparkkonkurranse.

Årets utgave av Italia holder ikke samme kvalitet. Bare tre av spillerne som var med for Italia i EM-finalen for to år siden var med denne gangen, og de som er med nå utgjør ikke noe typisk vinnerlag.

Hele åtte av Englands spillere som startet tirsdag var med i EM-finalen, og det gjaldt begge målscorerne Harry Kane og Marcus Rashford.

I føringen

England var best i starten, men det var Luciano Spallettis mannskap som scoret først.

Knappe 15 minutter var spilt da Italia tok ledelsen. Gianluca Scamacca gjorde sitt første landslagsmål i sin 13. opptreden i Italia-trøya. Den 1,95 meter høye Atalanta-spissen kunne nesten ikke unngå å score da han fikk sjansen fra rundt fem meters hold etter et presist oppspill av Giovanni Di Lorenzo fra dødlinjen.

Di Lorenzo kom i begivenhetenes sentrum igjen knappe 15 minutter senere. Da felte han Jude Bellingham på ulovlig vis inne i 16-meteren, VAR sjekket og var enig, og England fikk straffe. Den satte kaptein Harry Kane kontant inn til sitt landslagsmål nummer 60, og det var Bayern München-spillerens sjette på seks kamper i EM-kvalifiseringen.

Kane er Englands mestscorende landslagsspiller gjennom alle tider.

Vinnermålet

13 minutter ut i 2. omgang kom 2-1-scoringen. Real Madrids formspiller Jude Bellingham dro opp et nydelig angrep som ble like nydelig avsluttet av Manchester Uniteds Marcus Rashford. Han kunne ha gitt ballen tilbake til Bellingham eller til Harry Kane, men i stedet beholdt han den helt til han knallet den velrettet i det lengste hjørnet til sitt mål nummer 17 for England.

Noen minutter senere kom Harry Kane alene med keeper Gianluigi Donnarumma, og 30-åringen satte enkelt inn sitt landslagsmål nummer 61. England var langt bedre enn Italia i 2. omgang.

England topper gruppe C med tre poeng ned til Ukraina, og som igjen har tre poeng ned til Italia. Italia og Ukraina møtes i den siste kampen i gruppespillet 20. november. Først da kan det bli avgjort hvem av dem som slår følge med England direkte til sluttspillet.

Før kampstart var det ett minutts stillhet til minne om de to svenske ofrene som ble skutt og drept under terrorangrepet i Brussel mandag kveld. Etter kritikk tok Uefa også med i markeringen dem som er drept i konflikten mellom Hamas og Israel.

