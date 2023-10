Cupen spilles som vanlig neste sesong – kan bli snudd senere

Det betyr ikke at Hangeland-utvalgets innstilling er lagt død. Utvalget har foreslått at cupen skal snus slik at den starter om høsten, med avsluttende runder og finale om våren.

Som en overgangsordning foreslo utvalget at det neste vår skal avvikles en hel cupturnering med finale i mai. Slik blir det ikke.

Også neste år blir det nemlig finale i desember, helgen etter den siste serierunden.

– Vi gjennomfører en vanlig cup, og så har styret åpnet for at man senere – sammen med Norsk Toppfotball og andre – har en mulighet for at man gjør dette allerede neste år, sier konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn, til VG.

Det betyr at en omlegging av sesongsyklus kan besluttes og at cupen for 2024-25 starter neste høst, samtidig som 2024-utgaven fortsatt er i gang.

Terminlista for 2024 viser at Eliteserien starter 2. påskedag (1. april) og avsluttes 1. desember.

[ Ønsker cupfinale i mai og ny ligacup. Og Kjelsås-fordelen forsvinner ]