Van Dijk-straffe ga Norge EM-hjelp

Nederland måtte kjempe hardt for å beseire Hellas på bortebane i EM-kvalifiseringen, men løste oppgaven til slutt. Langt inne i overtiden ble stopperkjempen van Dijk matchvinner på straffe.

Kampen endte 1-0.

Det betyr at Nederland er snublende nær en plass i sluttspillet i Tyskland neste sommer.

Van Dijk og lagkameratene er foran Hellas på innbyrdes oppgjør i kampen om annenplassen i gruppe B, og har i tillegg én kamp mer igjen å spille enn grekerne.

Det er gode nyheter også for Norge. Ståle Solbakkens mannskap har fortsatt en liten mulighet til å sikre seg EM-spill gjennom omspillet i nasjonsligaen. At Nederland sikrer seg EM-billett gjennom den ordinære kvalifiseringen vil styrke sjansene for at det bli en realitet.

[ Dette er Norges EM-halmstrå – så mye skal til for å få omspill ]