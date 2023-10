Belgia – Sverige midlertidig stanset etter skyting i Brussel – to døde

To svenske borgere har mistet livet og flere personer er skadd i skyteepisoden i sentrum av den belgiske hovedstaden, opplyser lokalt politi til Reuters.

Gjerningsmannen er foreløpig ikke pågrepet, skriver Het Laatste Nieuws. SudInfo sier skytingen skjedde litt etter klokken 19, og at det var én mann som skjøt.

Sveriges herrelandslag spiller EM-kvalifisering mot Belgia i Brussel mandag kveld. Minst ett av ofrene for skytingen skal ha hatt en svensk trøye på seg.

Skytingen skjedde rundt fem kilometer fra kamparenaen.

– Vi har fått informasjon om en eller annen form for attentat og er kalt inn til et møte med belgisk politi og arrangørene her på stedet, sier det svenske fotballforbundets sikkerhetssjef Martin Fredman til svenske medier.

– Nå er vi i en situasjon hvor vi ikke vet om kampen blir ferdigspilt. Akkurat nå er vi trygge og sikre inne på arenaen. Det er derfor vi spiller fotball der ute, legger han til ifølge blant andre SVT og Aftonbladet.

Det er Det europeiske fotballforbundet og myndighetene i Brussel som avgjør om kampen skal fullføres, sier Fredman.

Sikkerhetssjefen advarer svenske fans mot å oppsøke sentrum av Brussel slik situasjonen er.

– Du vil rett og slett ikke at svensker skal ut på byen nå, sier han.

Etter de nylige koranbrenningene i Sverige er terrortrusselnivået i landet hevet. Fredman ønsker ikke å spekulere i om skytingen kan ha sammenheng med dette.

Gjerningsmannen i Brussel skal ha ropt «Allahu akbar» da han hoppet av scooteren sin og begynte å skyte rundt seg med et kalasjnikov automatgevær eller lignende våpen, skriver SudInfo.

Den mistenkte stakk fra stedet på scooter.

