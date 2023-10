Stort Manchester United-fall på børsen etter oppkjøpsnyheter

United-aksjen er notert på Nyse (New York Stock Exchange). Aksjekursen stengte på 19,98 dollar før helgen. I førhandelen var aksjen ned 12,4 prosent til 17,50 mandag formiddag norsk tid.

BBC og Sky News var først ute med å erfare at sjeik Jassim har trukket budet på Premier League-klubben.

Senere oppga nyhetsbyrået AP at de er blitt fortalt det samme av en anonym kilde tett på salgsprosessen, men Reuters sitter på andre opplysninger.

De får opplyst at sjeik Jassim ikke vil øke budet som er gitt til den amerikanske Glazer-familien, som har eid Manchester United siden 2005. Han skal ha tilbudt å kjøpe klubben for 5 milliarder pund, som tilsvarer over 65 milliarder kroner.

Den britiske milliardæren Jim Ratcliffe har også vist konkret interesse for Manchester United. Gjennom sitt eget selskap Ineos har han budt på klubben. Ifølge Reuters er det snakk om 25 prosent aksjene.

Den siste tiden har det vært spekulasjoner om at klubbsalget kan bli utsatt til 2025. Årsaken skal være at Glazer-familien ikke er fornøyd med budene som har kommet.

