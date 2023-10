Graham Hansen tatt ut i Norge-troppen tross skade: – Håper hun blir klar

Det ble klart da Smerud kunngjorde troppen på Ullevaal stadion mandag. De to oppgjørene i nasjonsligaen spilles 27. og 31. oktober.

– Vi håper hun skal bli klar. Vi får det litt når det nærmer seg om hun blir det eller ikke, sa Smerud om Barcelona-spilleren.

Graham Hansen gikk glipp av Barcelonas kamp søndag på grunn av en forstuet ankel.

Smerud opplyser at det er god dialog mellom Barcelonas og Norges medisinske apparat. Han sier at den tekniske spilleren kan gå glipp av kampene.

– Det er fare for det. Men det er òg muligheter for at det går, så jeg håper mest på det siste, sa Smerud til NTB.

– Vi er optimistiske, men det var en kraftig overtråkk, la han til.

Ada Hegerberg er ikke med til tross for at hun er tilbake fra skade.

– Denne samlingen kommer litt for raskt. Hun har vært litt i spill for Lyon, men etter en periode med litt skader som har kommet tilbake igjen, er det viktig at hun bruker tiden godt, sa Smerud.

Etter de to første kampene ligger Norge på 3.-plass i sin gruppe med ett poeng. Frankrike topper med full pott. Det er kun gruppevinner som går til nasjonsligasluttspillet og spill om OL-billett. Det håpet er så å si ute, men Norge har mye å spille for: Sisteplassen rykker ned til B-divisjonen, og 3.-plass må spille kvalifisering om å unngå nedrykk.

Frankrike kommer til Ullevaal 27. oktober. Fire dager senere møtes lagene i Frankrike.

[ Graham Hansen tilbake fra skade i Barcelona-seier ]

---

Hele troppen:

Cecilie Fiskerstrand

Aurora Mikalsen

Guro Pettersen

Maren Mjelde

Mathilde Harviken

Guro Bergsvand

Maria Thorisdottir

Tuva Hansen

Marit Bratberg Lund

Thea Bjelde

Malin Brenn

Vilde Bøe Risa

Lisa Naalsund

Ingrid Syrstad Engen

Guro Reiten

Frida Maanum

Cesilie Andreassen

Karina Sævik

Caroline Graham Hansen

Elisabeth Terland

Sophie Roman Haug

Cathinka Tandberg

Celin Bizet Ildhusøy

---