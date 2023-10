Slovenia knuste Finland i nøkkelkamp – ingen EM-hjelp til Norge

Nasjonsligarankingen gjør nemlig at slovensk exit i den ordinære EM-kvalifiseringen ville styrket Norges muligheter for å få en eventuell sjanse i omspillet til neste års mesterskap i Tyskland. Seier mot Spania på Ullevaal søndag blir dermed enda viktigere for Norge.

Lørdagens trepoenger mot Finland bringer Slovenia opp på 16 poeng i gruppe H med tre kamper igjen. De gjenstående kampene er mot Nord-Irland (b), Danmark (b) og Kasakhstan (h). Finland har på sin side igjen Kasakhstan (h), Nord-Irland (h) og San Marino (b).

Slovenia har med andre ord sikret seg et solid utgangspunkt før innspurten.

En klønete involvering i det finske forsvaret ga stortalentet Benjamin Sesko en gyllen mulighet fra straffemerket. Den høyreiste spissen skjøt ballen i mål via hansken til Finlands burvokter Lukas Hradecky.

Minutter senere måtte Sesko bandasjeres etter å ha fått noen knotter i hoderegionen. Like før halvtimen doblet han likevel ledelsen etter effektivt kontringsspill. På overtid fastsatte Erik Janza resultatet til 3-0.

For Norge og Ståle Solbakkens del kan utfallet i gruppe H få viktig betydning i jakten på EM-spill i Tyskland. Dersom det blir exit i EM-kvalifiseringen, er det norske landslaget avhengig av at minst 17 av de 23 lagene som er plassert foran på nasjonsligarankingen kvalifiserer seg direkte til sluttspillet. Slovenia er bak Norge, mens Finland ligger foran.

Norge kan få hjelp av nasjoner i andre puljer dersom utfallet i gruppe H ikke går deres vei.

