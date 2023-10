Ødegaard før nøkkelkampen mot spanske kompiser: – En spesiell kamp for meg

Ødegaard tilbrakte flere sesonger i Spania, og 24-åringen var både innom Real Madrid og på utlån i Real Sociedad. Søndag venter gamle kjente på UIlevaal.

– Det blir en spesiell kamp for meg. Jeg har spilt i Spania i mange år og kjenner mange av spillerne. For oss er det en stor kamp som vi må vinne. Jeg ser fram til det, sa Ødegaard da han møtte pressen på Ullevaal søndag.

I januar 2021 gikk turen videre til Arsenal etter at nordmannen slet med å slå seg fast inn på Real Madrid-laget. Ødegaard bærer likevel ikke noe nag.

– Jeg har ikke noe vondt å si om Madrid, for jeg vokste mye på den tiden der. Jeg har gode bånd til Spania. Det var min base i mange år, og jeg hadde en fin tid der. Jeg var i lag med gode spillere og hadde de beste trenerne i verden. Jeg tror det var den rette avgjørelsen og det riktige tidspunktet å dra da jeg gjorde det, fortsatte Ødegaard.

– Kanskje den beste i verden

Ødegaard er klar på at et velfungerende kollektiv vil bli avgjørende for å slå Spania søndag.

Norges kaptein fikk også spørsmål om lagkamerat Erling Braut Haaland fra de spanske journalistene.

– Haaland er kanskje den beste spilleren i verden, og det blir viktig for oss at vi får det beste ut av ham. Det viktigste blir å vinne de neste kampene, og så får vi se hvor dette leder oss, sa Ødegaard.

Nytt liv

To trepoengere mot henholdsvis Georgia og Kypros har blåst liv i håpet om at Norge skal klare å nå et EM-sluttspill gjennom den ordinære kvalifiseringen. Ståle Solbakkens mannskap er imidlertid avhengig av å vinne sine gjenværende kamper mot Spania (h) og Skottland (b). Sistnevnte oppgjør spilles 19. november.

Ødegaard dikterte store deler av spillet i torsdagens 4-0-seier borte mot Kypros, og Arsenal-spilleren får naturligvis en viktig rolle i skjebnekampen mot Spania søndag.

I Premier League har Ødegaard vist solid form for tabelltoer Arsenal, og foran neste helgs London-derby mot Chelsea har laget like mange poeng og samme målforskjell som erkerival Tottenham.

