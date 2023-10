Bobb ble taktikktestet av Solbakken: – Svarte 100 prosent korrekt

– Nusa kom inn med sin direkte måte å utfordre, Bobb med sin ekstreme ballsikkerhet. Det er to forskjellige typer, en som utfordrer og en som tilrettelegger eller får inn en slags ro i laget, en kombinasjonsspiller som er veldig sikker med ball, sa Ståle Solbakken om de to dagen etter 4-0-seieren.

De kom inn på hver sin kant da det sto 1-0. Nusa hadde et bein med i to scoringer, Bobb i den siste.

– Planen vår var å vende spillet mye i første omgang, så den indre treeren til Kypros måtte løpe veldig mye. De orket ikke å bakke opp backene så mye i 2. omgang, så de kom inn på et tidspunkt da Kypros var i ferd med å knekke, sa Solbakken.

– Han forstår mye

Bobb har bare noen få kamper på A-lagsnivå bak seg, men de er for Manchester Citys stjernegalleri.

Solbakken fortalte at Bobb leverte plettfritt før innhoppet sitt.

– Han trener daglig med verdens beste klubblag, og det utligner noe av den manglende erfaringen i kamp. Han har spilt kanskje halvannen kamp som A-spiller, men han forstår mye. Jeg stilte ham et par spørsmål før han skulle innpå, og da svarte han 100 prosent korrekt om taktiske ting defensivt, for eksempel, sa Solbakken.

– Han visste hva han skulle gjøre og hvordan han skulle angripe det. Det viser at han har fulgt med. For kantspillerne har vi krystallklare regler, men vi har fått trent på det bare to og et halvt minutt under denne samlingen, i tillegg til å vise det på video. Han var klokkeklar, sånn og sånn er det. Det viser at han er mentalt forberedt.

Nusa?

Solbakken avviste spørsmål om hvor mye han tror han kan bruke Nusa i kampen mot Spania.

– Det er ikke opp til meg å tro noe som helst om det, sa han.

Medisinske råd setter rammene for hvor mye spill det kan bli på den ryggplagede Brugge-spilleren.

