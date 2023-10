Belgia, Frankrike og Portugal klare for EM – videre som de første i kvalifiseringen

Lagene er de første til å slutte seg til mesterskapsarrangøren Tyskland.

Belgia lå likt med Østerrike på 13 poeng før de møttes innbyrdes i Wien. Der vant gjestene 3-2 og booket EM-plass.

Tapet var østerrikernes første i kvaliken. De er sikret avansement med minst to poeng i de siste kampene mot Aserbajdsjan (b) og Estland (h).

I samme gruppe må Sverige plukke ni poeng og satse på kollaps fra Østerrike for å kunne snike seg forbi på oppløpet.

Mbappé gikk forbi Platini

Dodi Lukebakio scoret Belgias to første mål, mens Romelu Lukaku gjorde det siste. To reduseringen ble satt inn av Konrad Laimer og Marcel Sabitzer, og mot slutten spilte belgierne med ti mann (Amadou Onana utvist etter to gule kort i det 79. minutt).

Kylian Mbappés tidlige fulltreffer banet vei for Frankrikes 2-1-seier i Nederland. Han fikk foten på et innlegg etter et godt angrep og fikk inn sitt 41. landslagsmål.

Etter pause la han på én scoring til og passerte Michel Platini på lista over tidenes mestscorende for «Les Bleus». Mbappé har nå kun Olivier Giroud (54), Thierry Henry (51) og Antoine Griezmann (44) foran seg.

Ronaldo-dobbel

På tampen satte Quilindschy Hartman inn Nederlands 1-2-mål. De oransjekledde er tre poeng bak tabelltoer Hellas, som har én kamp mer spilt. Lagene møtes i Aten mandag.

Portugal holdt unna i 3-2-kampen hjemme mot Slovakia. Der scoret Cristiano Ronaldo to ganger og tok seg opp i 125 landslagsmål.

Med 21 poeng kan ingen nekte portugiserne plass i neste års EM. Slovakia på 13 poeng ligger best an til å ta andreplassen, men jages bakfra av Luxembourg (11), Bosnia-Hercegovina (9) og Island (7).

