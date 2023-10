Champions League-feber i Bergen etter Branns utklassing i Glasgow

Brann kan om en uke bli det første norske kvinnelaget i Champions League etter at turneringen startet med sitt nåværende format med gruppespill. Toppserien-rival Vålerenga får det tøffere, men har gitt seg selv en sjanse, med 1-2-tap mot Real Madrid.

Glasgow City har i sine 25 år vunnet 16 skotske seriemesterskap, ni cuptitler og seks ligacuptitler. Laget har to ganger vært i kvartfinale i mesterligaen. Slik så det ikke ut onsdag kveld.

– Og det kunne blitt mer. Det er det verste, sa VGTVs kommentator Christian Dehlie Lokøy.

Ifølge Bergensavisen ropte de tilreisende Brann-supportene "Europa er for lett" etter at seieren var et faktum.

Etter en eventyrlig kveld med tre drømmemål fulgte Marit Bratberg Lund opp og hamret inn 4-0 fire minutter før slutt.

– For et mål

Rakel Engesvik scoret to, mens Justine Kiellands mål raskt startet på en viralferd på nettet.

Tidligere Stabæk-spiller Kielland plukket opp ballen på 20 meter og hamret den knallhardt i en bue over keeper og i mål.

«Poesi fra Kielland», skrev tidligere Brann-spiller Ingrid Ryland på X/Twitter.

«I all rettferdighet, for et mål», skrev BBC.

Engesvik-dobbel

Engesvik rundet keeper og satte inn 1-0 før fem minutter var spilt. Angrepet i forkant var meget godt. Så kom raketten til Kielland bare åtte minutter senere.

Sju minutter før pause var Engesvik på farten igjen. Hun tok med seg ballen inn i boksen med hodet, tok en lekker vipp over en svimmel Glasgow-spiller og klinket inn sitt andre mål i kampen.

Marit Bratberg Lund fikk en kjempemulighet til å gjøre 4-0, men blåste ballen over. Noen minutter senere fikk hun scoringen sin, og Brann må rote det ordentlig til om det ikke blir mesterligaspill i Bergen i høst.

Salget økte under kampen

Brann valset over Glasgow City med 4-0 i Skottland, og underveis var bergensere raskt ute med å sikre seg billetter til returkampen.

Brann har minst én fot i gruppespillet i mesterligaen etter storseieren.

– Vi har nå solgt 3100 billetter og et par hundre av dem under kampen! opplyste Branns markedsansvarlig Therese Rygg til Bergensavisen.

Brann ledet 3-0 etter første omgang, og allerede da begynte trolig mange bergensere å kikke i kalenderen 18. oktober klokken 19.

– En helt uvirkelig omgang. Jeg har aldri sett dem så gode. De kvalifiserer seg til Champions League med letthet, sa BT-kommentator Anders Pamer.

Kun et stortap på Brann stadion om en uke vil ødelegge for Brann-lagets Europa-drøm.

