Gavi utvist i Barcelona-seier

Etter to strake sesonger med exit i puljespillet ligger Barcelona i år langt bedre an. Katalanerne står med full pott etter to kamper.

Torres trillet inn 1-0-scoringen mellom beina på Portos keeper Diogo Costa rett før pause. I forkant ble han spilt følsomt igjennom av Ilkay Gündogan.

Barcelona måtte avslutte oppgjøret i Portugal med ti mann. Tre minutter ut i tilleggstiden fikk Gavi sitt andre gule kort for å dra i drakten til en Porto-mann. Han mister dermed neste gruppekamp mot ukrainske Sjakhtar Donetsk.

Porto hadde sine muligheter på hjemmebane, men godt stopperspill fra særlig Jules Koundé reddet Barcelona. Vertene fikk straffespark i sluttfasen, men avgjørelsen ble omgjort etter en VAR-sjekk.

Tidligere på kvelden snudde Sjakhtar Donetsk 0-2 til 3-2 borte mot belgiske Royal Antwerp. Etter pause scoret Danylo Sikan gjestenes første og siste scoring i comebackseieren.

[ Haaland målløs av banen da Alvarez reddet City mot Leipzig ]