Drømmeretur for Newcastle i mesterligaen – valset over PSG hjemme

Onsdagskampen var av en slik type St. James’ Park-publikummet neppe glemmer med det første. De fikk se Miguel Almirón, Dan Burn, Sean Longstaff og Fabian Schär score målene som tok Newcastle opp i fire poeng og tabelltopp i det mange omtaler som «dødens gruppe».

PSG fikk inn en redusering ved Lucas Hernández etter en snau time, men de franske gjestene strevde med offensiven i Nordøst-England. De trillet mye ball uten å skape all verden.

Oppgjøret var Newcastles første på eget stadion i den gjeveste europacupen siden mars 2003. Det var bra trøkk før avspark, og det tok helt av da Almirón fikset 1-0 på en returball etter 17 minutter.

VAR-sjekk

I forkant dummet Marquinhos seg ut ved å sende ballen rett i hodet på Bruno Guimarães. Det ga Alexander Isak muligheten til å skyte, og Gianluigi Donnarummas påfølgende redning havnet i farlig sone. Almirón bredsidet inn ledermålet.

Hver involvering fra Newcastle-spillerne ga nå høylytt jubel fra tribunen. Og euforien var igjen løs etter en langvarig VAR-sjekk kort tid før pause.

Dan Burn fikk hodet på ballen etter et strålende innlegg fra Kieran Trippier. Umiddelbart så PSG ut til å ha avverget på strek, men TV-bildene viste at ballen var tydelig inne. Videodommerne vurderte også en mulig offside i kaoset foran bortelagets mål.

Scoring fra distanse

Burn har vært fullblods Newcastle-fan siden barndommen. Onsdag kom hans største kveld i karrieren.

Fem minutter etter hvilen var det tid for nok en Newcastle-supporter til å få nettsus. Sean Longstaff skjøt hardt og skjøt inn 3-0 under Donnarumma.

PSG-reduseringen kom noen minutter senere. Hernandez ble flott spilt gjennom av 17-åringen Warren Zaïre-Emery.

På overtid knallet Schär til fra distanse. Han skrudde vakkert inn 4-1 i nærmeste kryss.

Det sendte 0-0 mellom Borussia Dortmund og Milan i Tyskland. Resultatet betyr at førstnevnte er sist i puljen med ett poeng etter to kamper, mens Milan har to.

PSG står med trepoengeren fra åpningsrunden.

