Bradley fikk sin første trepoenger da Stabæk tok sin første seier siden mai

Bærumslaget hadde tapt to og spilt én uavgjort etter at Bob Bradley tok over treneransvaret fra Lars Bohinen.

Stabæk vant sin siste kamp mot Vålerenga 29. mai. Det var i den 8. serierunden, og deretter fulgte 13 strake kamper uten seier (ti tap og tre uavgjort).

Onsdag kom det endelig tre poeng inn på kontoen igjen, og Stabæk er oppe på 20 poeng etter 23 kamper. Stabæk ligger fortsatt på nedrykksplass, men det er bare ett poeng opp til nedrykksrivalene Haugesund og Sandefjord.

15 minutter var spilt da Stabæk tok ledelsen. Nikolas Walstad hadde fått tillit på venstrebacken, og han takket for det med å skyte ballen i mål fra rundt 18 meters hold etter målgivende av fintevillige Rasmus Eggen Vinge.

Walstad har spilt 14 kamper denne sesongen etter overgangen fra Haugesund.

– Jeg skal ha én i året, og den kom i dag, sa Walstad til TV 2.

Gode

Stabæk tok helt over en periode over etter scoringen, og Mushaga Bakenga la på til 2-0 med en heading rett før halvtimen var spilt med sin femte i Eliteserien for sesongen. Trønderveteranen spilte sin første kamp fra start etter at amerikaneren Bradley kom inn som trener. Bakenga hadde en ny goal i buret like etter, men denne ble annullert for offside.

Stabæk hadde hatt ballen mest i starten, men det var HamKam som var nærmest scoring med to solide muligheter før det var spilt seks minutter.

De hvite og grønne skulle likevel få scoringen sin før 1. omgang var over. Helt på tampen lirket John Olav Norheim inn ballen etter en corner. Det skjedde mot spillets gang.

For HamKam ble det verre like etter. Da fikk Vegard Kongsro sitt andre gule kort, og bortelaget ble redusert til ti mann.

En tent Bakenga punkterte mer eller mindre kampen med 3-1 etter flott enkeltmannsprestasjon inne i 16-meteren sju minutter ut 2. omgang. Da Nicolai Næss la på til 4-1 på en herlig suser kort tid etter, var det i hvert fall kjørt.

Tett i bunn

Stabæk spilte en av sine aller beste kamper for sesongen, og Curtis Edwards gjorde 5-1 midtveis inn i siste omgang.

Det gjorde lite fra eller til at innbytter Morten Bjørlo reduserte til 2-5 på et nydelig langskudd med ni minutter igjen å spille.

Kampen var den siste i 20. runde og skulle opprinnelig ha vært spilt 27. august. Da ble den utsatt fordi det var en prosess i gang med å bytte fra naturgress til kunstgress på Nadderud.

Det kan bli en intens serieinnspurt på nedre halvdel. Kanskje blir ikke nedrykkskampen avgjort før i aller siste serierunde? Da møtes Stabæk og Sandefjord.

HamKam sto med kun ett tap på de fem siste før møtet med Stabæk, inkludert 3-0 over Rosenborg og 4-4 mot Bodø/Glimt. Men de har bare fire poeng mer enn Stabæk på 12.-plassen og trenger flere før plassen i neste års eliteserie er sikret. Stortapet bidro også til at målforskjellen ble enda dårligere enn den var.

Aalesund virker fortapt på bunnplassen.

