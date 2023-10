Premier League offentliggjorde lydopptak fra VAR-rommet: – Å faen

Kampen er blitt den store snakkisen i engelsk fotball etter at VAR-dommer Darren England og hans team lot være å bryte inn og omgjøre en feilaktig annullering av Luis Diaz’ scoring for Liverpool.

I lydklippet kommer det tydelig fram at VAR-dommer England misforsto situasjonen, og at han deretter mente det var for sent å stoppe kampen da spillet var satt i gang igjen.

England godkjente avgjørelsen til linjedommeren som vinket for offside, selv om reprisen viste at Diaz var klart onside. Han ble så spurt gjentatte ganger av den ansvarlige for videreprise i VAR-rommet:

– Avgjørelsen på banen var offside. Er du tilfreds med dette bildet?

England svarer først «ja», før han innser at bildet viser at Diaz er onside og utbryter «å, faen».

Senere opplyser den repriseansvarlige at fjerdedommer Michael Oliver ber dem stoppe kampen. England svarer at han ikke kan gjøre noe fordi kampen er satt i gang igjen. Dermed går spillet sin gang.

Dommerforeningen PGMOL sier i en uttalelse at de har undersøkt hendelsen og konkludert med at standarden på dømmingen var for dårlig og at målet skulle ha vært godkjent.

Det opplyses videre at England og VAR-assistent Dan Cook ble fjernet fra senere kamper i 7. serierunde, og at de ikke blir involvert i neste runde.

Tottenham tok ledelsen 1-0 få minutter etter den mye omtalte annulleringen og vant kampen 2-1 etter dramatiske sluttminutter.

Referees' body PGMOL have released the full audio from the VAR hub relating to the Luis Diaz goal that was incorrectly disallowed in Spurs v Liverpool



➡️ https://t.co/3UGPAIrGW0 pic.twitter.com/8Ijj7JCaeo — Premier League Communications (@PLComms) October 3, 2023

