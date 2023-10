Nye personlige tabber sørget for United-tap hjemme mot Galatasaray

Dermed stjal tyrkerne med seg alle tre poengene i en ellevill fotballkamp på Old Trafford. Etter at United hadde fått en forløsende 2-1-scoring, gikk alt feil vei for vertene i en avslutning som inneholdt utvisning, straffespark imot og to baklengsmål.

Det skal sies at Icardi gjorde sitt for å bevare spenningen da han blåste straffsparket utenfor etter at Casemiro hadde klippet ned Dries Mertens i egen boks kvarteret før slutt. Brasilianeren fikk sitt andre gule kort for taklingen han gjorde som følge av at André Onana spilte ballen rett i beina til Galatasarays belgier.

Icardi skulle gjøre opp for straffemissen fire minutter senere. Da ble han spilt alene igjennom av Davinson Sánchez, og alene med Onana vippet han ballen i mål.

Seieren gjør at Galatasaray inntar 2.-plassen i mesterligaens gruppe A bak Bayern München. United står uten poeng etter to kamper.

Dansk lyspunkt

For Manchester-lagets del er det lite positivt å ta med seg fra kampen utover danske Rasmus Højlunds prestasjon. 20-åringen spilte strålende og scoret begge hjemmelagets mål i kampen.

Højlund var noen ganger et angrep alene og imponerte både med fysisk styrke og ballkontroll. Han gjorde 1-0 med en god heading etter 16 minutter, mens han gjorde et flott soloraid og satte inn 2-1-målet halvveis i 2. omgang.

United hadde da hatt en mengde sjanser til å ta ledelsen i kampen, og spillmessig de såpass mye bedre at de burde ha vunnet kontrollert.

Men bakover syndet Erik ten Hags menn igjen og igjen. Kerem Aktürkoglu styrte inn 2-2 på en kontring etter 70 minutter, og dermed var oppgjøret vidåpent.

Onanas blemme og Casemiros utvisning skulle gjøre det vanskeligere å ta ledelsen en tredje gang. I stedet var det gjestene som sørget for en sjokkseier i Manchester.

[ Union Berlin ga fra seg tomålsledelse og tapte på overtid for Braga ]

FCK nær poeng

I den andre kampen i pulja vendte Bayern til 2-1-seier over FC København på bortebane. FCK tok overraskende ledelsen ved Lukas Lerager etter 55 minutter.

Det tyske storlaget skulle vise seg å bli for vrient å stoppe til slutt. Jamal Musiala utlignet etter 66 minutter, og snaue ti minutter før slutt avgjorde unggutten Mathys Tel kampen for gjestene.

Mohamed Elyonoussi spilte 85 minutter for FCK, mens Birger Meling var på banen hele kampen.