Hastemøte om svensk idrettstopp – kan bli vraket etter Russland-ja

Avisen siterer anonyme kilder på at det er hasteinnkalt til et møte der Nilssons framtid skal diskuteres. Styremedlem Stefan Bessman i Riksidrottsförbundet (RF) bekrefter at han er innkalt.

– Jeg fikk innkallingen for omtrent en time siden, sier han og opplyser at han ikke har fått noen agenda for møtet.

RF-sjefen Nilsson er hardt presset etter at han stemte for å la russiske U17-lag delta i europeisk landslagsfotball. Svensk idrett har helt siden Russland gikk til krig mot Ukraina, stått fast på at russiske deltakere skal holdes utenfor, også på barne- og ungdomsnivå.

Nilsson skal fredag forklare seg for de ulike særforbundene i RF. Men ifølge Aftonbladets opplysninger kan det allerede tirsdag bli fattet en beslutning rundt hans framtid som idrettspresident.

