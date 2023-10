Berge-assist da Burnley tok sesongens første seier mot Luton

Berge sto for forarbeidet da Lyle Foster scoret et fortjent ledermål på overtid i første omgang. Luton presset hardt for utligning den siste halvtimen og fikk den ved Elijah Adebayo i det 83. minutt, men ett minutt senere ble innbytter Jacob Bruun Larsen matchvinner for gjestene med et kjempeskudd.

Burnley var klart best i den første omgangen på Kenilworth Road og fortjente ledermålet. Berge førte ballen framover og spilte fram Foster, som brukte farten og skjøt i hjørnet.

Hjemmelaget skapte lite den første timen, men så ble det fart i sakene. I det 65. minutt måtte Burnley-spiller Josh Cullen redde Jacob Browns hodestøt på strek. VAR brukte lang tid på å finne ut at Jordan Beyer traff ballen da Carlton Morris litt senere gikk ned i boksen, og Luton-spissen kom til flere avslutninger fra farlig posisjon.

Da Adebayo utlignet, trodde hjemmefansen at jakten på et vinnermål skulle starte, men i stedet var det Burnley som skulle ta siste stikk.

Kampen skulle vært spilt i august, men ble utsatt fordi oppgraderingene av Lutons arena ikke var fullført i tide. Luton tapte sine fire første kamper, men hadde tatt fire poeng på de to siste og klatret over streken.

Burnley var på sin side nest sist med bare ett poeng på seks kamper, og Vincent Kompanys menn trengte en opptur og fikk den.

Luton var ubeseiret i sine 15 siste midtukekamper på hjemmebane i seriesammenheng, men Burnley brøt den rekken og holdt liv i sin egen midtukestatistikk. Laget er nå ubeseiret i sine 17 siste midtukekamper i serie (9-8-0).

