Aursnes’ lag i trøbbel – nytt tap borte mot Inter

Dermed står Fredrik Aursnes og hans lagkamerater overfor en skikkelig jobb for å ta seg videre til utslagsrundene. Marcus Thuram scoret kampens neste mål for fjorårsfinalisten Inter etter 61 minutter.

Det skjedde etter at Benfica mistet ballen på skummelt vis midt på banen. Vertene omstilte fort, og Denzel Dumfries kunne slå inn fra høyrekanten mot Thuram, som scoret sikkert.

Aursnes spilte hele kampen på venstrekanten for Benfica. Laget hans jaget utligning mot slutten og ropte på straffespark på overtid, men det ville seg ikke for gjestene.

Sterk borteseier

Inter står med fire poeng i likhet med Real Sociedad, som straffet Salzburgs sløve forsvarsspill og vant 2-0 i tidligkampen i gruppa.

Mikel Oyarzabal og Brais Mendez scoret i en god første omgang for gjestene. Etter pause skapte et offensivt Salzburg mer trøbbel for La Real, men uten å score.

Kampen var bare seks minutter gammel da bortelaget tok ledelsen. Real Sociedad stormet i angrep etter et innkast, og Oyarzabal sendte av gårde en avslutning som i utgangspunktet så veldig svak ut. Keeper Alexander Schlager så imidlertid ikke utgangen av skuddet og ble fintet ut.

20 minutter senere gjorde Mendez alt selv da han snappet ballen og fikk kontre fritt på Salzburgs halvdel. Han skjøt fra 16-metersstreken og inn i lengste hjørne uten å bli nevneverdig presset.

Holdt unna

Real Sociedad har allerede mistet poeng etter å ha ledet i fire kamper denne sesongen, og det var ikke uten håp at Salzburg gikk aggressivt til verks etter pause. Østerrikerne styrte også mye, men var ikke like effektive som i 2-0-sjokkseieren over Benfica i åpningskampen.

Det skal også sies at bortelaget forsvarte seg klokt og oppfordrende og blokkerte mange skudd. Salzburg fikk ikke notert en eneste avslutning på mål gjennom kampen.

Stortalentet Roko Simic prøvde seg på overtid, men hans skudd strøk like utenfor stolpen. Dermed endte det 0-2.

