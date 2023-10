Scoret endelig etter over 1000 minutters spill da Chelsea slo Fulham

London-klubben og manager Mauricio Pochettino hadde ikke vunnet på tre kamper før derbyet mot Fulham. Der kom det tre svært kjærkomne poeng.

Scoringene som avgjorde kampen kom på rappen litt før halvspilt første omgang. Først scoret ukraineren Mykhajlo Mudryk sitt første mål for Chelsea etter å ha blitt presist og vakkert framspilt av lagkamerat Levi Colwill. Det kom etter at ukraineren hadde spilt 1022 målløse minutter siden overgangen fra Sjakthar Donetsk.

Deretter ga Fulham-veteranen Tim Ream bort ballen i eget forsvar og fulgte opp med å skyte den via Chelsea-spiss Armando Broja og i mål da han skulle forsøke å rydde opp i egen bommert.

Scoringene ga Chelsea ro i en kamp der de store sjansene ikke akkurat kom på løpende bånd. Enzo Fernández kom til en god skuddmulighet før pause, men sendte ballen over mål og opp på tribunen.

Etter pause var Fulham langt bedre med, men Chelsea sto samtidig godt defensivt og red av de tilløpene som kom.

Skåret i gleden for Pochettinos menn var at målscorer Broja måtte forlate banen midtveis i annen omgang med en skade. Angriperen er akkurat tilbake i spill etter en alvorlig kneskade. Nå kan et nytt avbrekk være på trappene.

Ut gikk også midtbanestjernen Moisés Caicedo på tampen etter å ga fått en solid smell i kneet. Ecuadorianeren hinket av banen.

Den andre målscoreren, Mudryk, gikk for øvrig også av banen tidlig. Han ble byttet ut i pausen. Det er ikke kjent om en skade lå bak den beslutningen.

Chelseas skadeliste er fra før svært lang.

Seieren betyr at de blå fra London er nummer elleve på Premier League-tabellen. Fulham er to plasser lenger ned.

