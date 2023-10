Wolff Eikrem overlegen da Molde knuste gulljagende Viking

Molde-kaptein Eikrem spilte en kremkamp for hjemmelaget og var sammen med Kristoffer Haugen en nøkkelmann bak seieren. Etter en litt rufsete åpning var Molde best i det meste på hjemmebane.

Målfesten startet med et effektivt angrep i kampens 10. minutt. Haugen fikk boltreplass på venstrekanten og slo et meget godt og flatt innlegg til Eikrem, som styrte inn 1-0 med bredsiden av foten.

Vikings defensive høyreside skulle nærmest bli en motorvei for Molde flere ganger i kampen. Etter 20 minutter stormet Haugen framover igjen på en kontring, og hans innlegg fant til slutt Eriksen etter at Viking-midtstopper David Brekalo skled i klareringsforsøket. Dermed sto det 2-0.

Brekalo måtte for øvrig byttes av etter en halvtime. Han så uvanlig svak ut og trøblet tilsynelatende med kroppen.

– Litt typisk en spiller som kanskje kom inn til kampen med litt plager. Han begynner å gjøre feil som han ikke har gjort tidligere i sesongen. Han har jo vært nesten plettfri. Nå så vi at han gjorde noen litt uvante feil mot Sandefjord sist, og en ny her i dag. Det er nok noe i kroppen som ikke stemmer, kommenterte TV 2-ekspert Yaw Amankwah.

Kontringsstyrke

Molde fortsatte å kjøre et vaklende Viking hardt, men gjestene kom seg til pause med 0-2. Det kunne også vært 1-2 med treffsikkerhet fra Patrick Yazbek, men australieren blåste ballen i nettveggen da han kom alene med Molde-keeper Jacob Karlstrøm på tampen av omgangen.

Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim varslet at laget måtte steppe opp i annen omgang, men det skulle ikke bli så enkelt. Molde holdt gjestene under et massivt press og var konstant farlige på overganger.

Kampen ble punktert etter et hjørnespark i det 59. minuttet. Innbytter Emil Breivik plukket opp en klarering og hamret til, og ballen traff foten til Haugen slik at Patrik Gunnarsson var fullstendig utspilt og måtte plukke dagens tredje ball ut av nettet.

Bare fire minutter senere scoret vertene igjen. Kristian Eriksen ble spilt opp og fikk fri bane til mål. Han kunne enkelt spille til lagkamerat Eikrem, som trillet inn 4-0 og fikk et flott punktum før han overlot plassen til nye krefter og satte seg på benken.

[ Tidligere LSK-spiller Mathisen sikret kontroversiell seier for Brann på Åråsen ]

Dobbeltseier

Haugen kunne ha gjort 5-0 ytterligere to minutter senere da han igjen stormet fra Viking-back Yann-Erik de Lanlay, men skuddet hans traff stolpen. Eriksen kunne satt returen, men skjøt over fra litt vanskelig vinkel.

Viking har levert en imponerende sesong, men har tapt begge kampene mot Molde. Det ble et surt 3-4-nederlag etter en sen vending på hjemmebane i juni, mens det var overkjøring i Molde søndag.

Tapet gjør at Bodø/Glimt har mulighet til å ta seg forbi siddisene på tabelltoppen senere søndag. Seier over Strømsgodset vil sikre det, og Glimt er storfavoritt.

Etter helgens runde gjenstår sju kamper for begge lag. Glimt skal til Molde neste helg, men har fordelen av fire gjenstående hjemmekamper og tre borte. Viking skal spille borte fire ganger og får blant andre besøk av vriene Tromsø.

[ Medaljejagende Tromsø forverret Stabæks situasjon ]

---

Kampfakta

Eliteserien, runde 20

Molde – Viking 4-0 (2-0)

Aker Arena, 6729 tilskuere.

Mål: 1-0 Magnus Wolff Eikrem (10), 2-0 Kristian Eriksen (21), 3-0 Kristoffer Haugen (59), 4-0 Eikrem (63).

Dommer: Kristoffer Hagenes, Hovding.

Gult kort: Anders Hagelskjær, Mathias Fjørtoft Løvik, Molde, Zlatko Tripic, Patrick Yazbek, Viking.

Lagene:

Molde (3-2-3-2): Jacob Karlstrøm – Casper Øyvann, Anders Hagelskjær, Martin Ellingsen – Mathias Fjørtoft Løvik, Kristoffer Haugen (Christian Cappis fra 78.) – Kristian Eriksen, Markus Kaasa (Niklas Ødegård fra 79.), Magnus Grødem (Eirik Hestad fra 79.) – Magnus Wolff Eikrem (Eric Kitolano fra 63.), Veton Berisha (Emil Breivik fra 33.).

Viking (4-3-3): Patrik Gunnarsson – Yann-Erik de Lanlay (Jost Urbancic fra 70.), Djibril Diop, David Brekalo (Sondre Langås fra 30.), Shayne Pattynama – Patrick Yazbek (Sondre Auklend fra 70.), Markus Solbakken, Joe Bell (Harald Nilsen Tangen fra 45.) – Sander Svendsen (Samuel Adegbenro fra 70.), Lars-Jørgen Salvesen, Zlatko Tripic.

Øvrige kamper: Lillestrøm – Brann 0-2 (0-1), Molde – Viking 4-0 (2-0), Sandefjord – Vålerenga 1-2 (0-1).

---