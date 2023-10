Gulliksen scoret mot gamleklubben da Glimt tok over tabelltoppen

Glimt-seieren kom etter scoringer av Tobias Gulliksen og Ulrik Saltnes. Gulliksen gjorde overgang fra Godset til Glimt i august og satte søndag inn sitt tredje seriemål denne sesongen.

Triumfen sendte de gulkledde til tabelltopp etter at Viking tapte 0-4 for Molde på bortebane et par timer i forveien.

Seieren kom likevel ikke uten bismak. I annen omgang fikk toppscorer Amahl Pellegrino sitt fjerde gule kort for året, og dermed må han stå over storkampen mot Molde neste runde. Han var tydelig frustrert i etterkant.

Glimt hadde lenge et solid grep på førsteplassen i Eliteserien, men en svak rekke førte til at både Viking og Tromsø tok seg inn i gullkampen.

Nå har Bodø-laget alt i egne hender med sju kamper igjen av årets eliteseriesesong. De har ett poeng ned til Viking og fire til Tromsø. Glimt vant Eliteserien i 2020 og 2021, men måtte i fjor se Molde ta en overlegen seier.

Tiendeplass

Godset er en middelhavsfarer denne sesongen. De ligger på tiendeplass med åtte seirer, tre uavgjort og tolv tap.

Drammensklubben har levert varierende resultater, men kom til søndagens møte med en sterk 1-1-kamp mot Molde i bagasjen.

På Aspmyra slet de med å skape de største sjansene mot et solid hjemmelag.

Førstkommende torsdag får Glimt besøk av Brugge i conferenceligaens puljespill. Deretter venter Molde, mens Godset møter Haugesund borte.

[ Wolff Eikrem overlegen da Molde knuste gulljagende Viking ]

Tidlig ledelse

Glimt måtte klare seg forsvarsspillerne Brice Wembangomo og Fredrik Bjørkan i søndagens kamp.

Allerede etter ett minutt sendte tidligere Godset-spiller Gulliksen vertene i ledelsen. Han dukket opp på bakerste stolpe og styrte ballen i mål på pasning fra Amahl Pellegrino. Gulliksen var en svært viktig spiller for drammenserne før han i sommer ble solgt til Glimt.

Glimt fortsatte å styre kampen, og etter en times spill lå ballen i mål igjen. Saltnes' skudd fra rundt 18 meter gikk rett på Godset-keeper Viljar Myhra, men sisteskansen glapp ballen mellom hendene og måtte se den gå mål.

Fram til da hadde Myhra levert flere sterke redninger for å holde gjestene inne i kampen. Med sju minutter igjen fikk Logi Tómasson en kjempesjanse til å redusere, men avslutningen gikk like utenfor.

[ Tryggheten på bortebane er blitt et lite varemerke for VIF som slo Sandefjord ]

---

Kampfakta

Eliteserien, runde 20

Bodø/Glimt – Strømsgodset 2-0 (1-0)

Aspmyra

Mål: 1-0 Tobias Gulliksen (2), 2-0 Ulrik Saltnes (60).

Dommer: Espen Eskås.

Gult kort: Amahl Pellegrino, Bodø/Glimt, Lars-Christopher Vilsvik, Strømsgodset.

Lagene:

Bodø/Glimt (4-3-3): Nikita Haikin – Fredrik Sjøvold, Brede Moe, Odin Bjørtuft, Adam Sørensen (Morten Konradsen fra 84.) – Ulrik Saltnes, Patrick Berg, Albert Grønbæk – Tobias Gulliksen (Sondre Brunstad Fet fra 76.), Faris Pemi Moumbagna (Oscar Kapskarmo fra 88.), Amahl Pellegrino (Daniel Bassi fra 88.).

Strømsgodset (3-4-2-1): Viljar Myhra – Bent Sørmo, Gustav Valsvik, Fredrik Kristensen Dahl – Lars-Christopher Vilsvik, Herman Stengel, Emmanuel Danso (Kreshnik Krasniqi fra 42.), Thomas Grøgaard (Logi Tómasson fra 65.) – Halldor Stenevik (Ole Enersen fra 85.), Eirik Ulland Andersen (Jonas Therkelsen fra 65.) – Elias Melkersen (Marcus Mehnert fra 65.).Bodø/Glimt – Strømsgodset 2-0 (1-0)

Øvrige kamper: Lillestrøm – Brann 0-2 (0-1), Molde – Viking 4-0 (2-0), Sandefjord – Vålerenga 1-2 (0-1).

---