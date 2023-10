FFK suser mot opprykk – Kongsvinger fikk to utvist og tapte hjemme

Fem serierunder gjenstår, og mye skal gå galt for at FFK ikke skal klatre tilbake til Eliteserien for første gang siden 2012. Laget fra «Plankebyen» har levert en solid sesong med tett forsvar og bare ett tap så langt.

Søndag slet de med uttellingen i første omgang mot Raufoss, men det løsnet like etter sidebytte. Stian Stray Molde gjorde 1-0 på en retur etter 46 minutter, mens Sondre Sørløkk doblet ledelsen i et vakkert angrep fem minutter senere.

Det ga god stemning på Fredrikstad stadion og en føring som ble meget vrien for Raufoss å ta igjen. Gjestenes ghanesiske spiss James Ampofo kom nær scoring et par ganger, men hadde ikke marginene med seg.

Etter 70 minutter fikk FFK straffespark da Oscar Aga ble felt i gjestenes boks. Joannes Bjartalid var trygg fra elleve meter og økte til 3-0.

KIL snublet

FFK har vunnet seks av de siste sju kampene og trenger bare fem poeng til på fem runder for å sikre opprykk. Åsane (b), Sandnes Ulf (b), Mjøndalen (h), Moss (b) og Jerv (h) gjenstår for østfoldklubben.

Kongsvinger misbrukte muligheten til å knappe inn tre poeng på de to lagene på direkte opprykksplass da de tapte 1-3 hjemme mot Bryne. Martin Vinjor sendte vertene i føringen tidlig, men Sigurd Grønlis mål på slutten av 1. omgang skapte balanse i regnskapet.

Lars Krogh Gerson ble utvist for sitt andre gule kort like etter, og dermed ble det enda vanskeligere for KIL. Duarte Moreira scoret for Bryne på tampen og vendte kampen, men det skulle bli enda mer dramatikk på Gjemselund.

Straffe

På overtid ble vertenes keeper August Strömberg utvist for en hånd i ansiktet på Bryne-kaptein Robert Undheim i eget felt. Bryne fikk straffespark, og den omsatte Andreas Dybevik til scoring.

KIL har slitt i høst og bare vunnet én av sine siste sju kamper.

Åsane tok et stort steg opp fra nedrykksstreken med 3-0-seier over Ranheim. Samtidig tapte Hødd 0-3 mot Moss, og sunnmøringene ligger nest sist når fem runder gjenstår.

