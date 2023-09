NFF legger press på regjeringen etter gummigranulat-forbud – advarer kommunene

EU-kommisjonen vedtok denne uken de nye reglene som forbyr bruk av mikroplast i blant annet fotballbaner av kunstgress. Vedtaket kom etter at forbudet har vært på høring siden i vår. Verken EU-parlamentet eller EUs ministerråd kom med innvendinger.

De nye retningslinjene vil tre i kraft om tre uker, men det legges opp til en overgangsperiode på åtte år for det som omhandler utfasing av gummigranulat. Det betyr at det ikke vil være mulig å kjøpe eller omsette gummigranulat etter 15. oktober 2031.

– Vi støtter forbudet, men vil ikke klare det uten en nasjonal kampplan. Dette vil kreve en enorm omstilling i hele norsk fotball, og EU har varslet at regningen blir stor. NFF har vært tydelig på at denne regningen ikke kan sendes over til våre klubber, sier fotballpresident Lise Klaveness i en uttalelse.

Mangler alternativer

NFF peker på at samtaler med regjeringen om den etterlyste kampplanen allerede er igangsatt.

– Vi opplever dialogen vi hittil har hatt med norske myndigheter som lovende. Vi har to store problemer. Det ene er at vi må kvitte oss med gummigranulat. Det andre er at vi ikke har alle alternativ på plass. Vi må samarbeide, og nå har vi begynt å utvikle en felles kampplan, sier Klaveness.

Jobben på kort sikt er, ifølge NFF, å kartlegge kunstgress-situasjonen på landsbasis. Til dette arbeidet har regjeringen varslet at det vil komme fem millioner kroner over statsbudsjettet.

På lang sikt er utfordringen at det må komme på markedet gode nok alternativer til gummigranulat som fyllmasse i kunstgressbaner. Det finnes ulike alternativer allerede nå, men resultatene av utprøvingen av disse har vært varierende.

Advarer kommunene

Derfor advarer nå Norges Fotballforbund norske kommuner mot å vedta forbud mot gummigranulat før overgangsperioden på åtte år er over.

– En overgangsperiode på åtte år representerer, tror vi, at også EU anerkjenner at alternativene på markedet ennå ikke er fullgode, sier generalsekretær i NFF, Karl-Petter Løken.

– Nå har vi fått åtte år på å fase ut gummigranulat. Da er det viktig at norske klubber får den nødvendige tiden det tar før markedet responderer med gode nok alternativer og at kommuner ikke innfører restriksjoner mot gummigranulat før testingen er skikkelig i gang, fortsetter han.

Fotballtoppen mener det må tilrettelegges for at det på kort sikt kan «bygges og rehabiliteres» baner med gummigranulat for å opprettholde aktiviteten.

