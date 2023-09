Kristoffer Vatshaug blir ny Niso-leder: – Jeg ble trigget

Vatshaug erstatter Erlend Hanstveit, som nylig ble statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet.

Niso har 1700 medlemmer fordelt på fotball, håndball, ishockey og individuelle idretter. Vatshaug kommer fra jobben som fagansvarlig for klubbutvikling i NFF.

Karoline Dyhre Breivang har ledet Niso på midlertidig basis etter at Hanstveit sluttet.

– Kristoffer har gjort en kjempejobb for NFF og utviklet kvalitetsklubb på en meget god måte. Det er veldig fint at våre ansatte er så attraktive også for denne type jobber, det sier litt om at vi er en kompetent bedrift med mange gode ansatte. Så har fotballen en så stor posisjon i NISO, så vi er glade for at de velger en med stor kunnskap og kjennskap til det. Vi takker Kristoffer for innsatsen og ønsker lykke til videre, sier fotballforbundets generalsekretær Karl-Petter Løken.

Vatshaug har en lang aktiv fotballkarriere bak seg. Han spilte for Molde, Start og Bodø/Glimt.

Han har tidligere vært tillitsvalgt, styremedlem og medlem av forhandlingsutvalget til Niso. Vatshaug sier han ble trigget av Niso-jobben.

– Jeg kjenner organisasjonen godt fra tidligere, og jeg liker utfordringer. Jeg tror dette kommer til å utfordre meg masse og kan utvikle meg videre, så det kjennes veldig riktig nå. Jeg gleder meg, sier Vatshaug i en uttalelse.

Det er ikke kjent hvilken dato Vatshaug starter i den nye jobben.

