Cupfinalen for kvinner flyttes én dag

Årsaken til at kampen er lagt til søndag er at det er mesterligaspill uken før med mulige norske klubber i aksjon. Dette blir ikke klart før 18. oktober.

Det er Brann og Vålerenga som har sjansen til å avansere fra 2. kvalifiseringsrunde i Champions League.

Rune Pedersen i NFFs konkurranseavdeling begrunner avgjørelsen slik på hjemmesidene:

– For å skape forutsigbarhet har vi derfor lagt kampen til søndag for best mulige forberedelser. Kampen er også lagt tidlig på dagen for å ikke skape eventuelle kollisjoner med eliteserierunden samme dag.

Hvem som skal spilles i årets cupfinale blir avgjort etter lørdagens semifinaler.

Tidligere i år ble cupfinalen for menn flyttet fra søndag 10. desember til lørdag 9. desember. Dette skyldtes kollisjon med utdelingen av Nobels fredspris.

