Spansk politi gjennomførte razzia mot kontorene til fotballdommerne i landet

Det er nyhetsbyråene AFP og Reuters, samt en rekke spanske medier, som melder om den nye utviklingen i den mye omtalte «Caso Negreira»-saken.

Den spanske påtalemyndigheten siktet tidligere i år Barcelona for korrupsjon som følge av at storklubben skal ha betalt en dommer over 80 millioner kroner. Rettsdokumenter torsdag viser at det nå er igangsatt formell etterforskning i saken.

Det er den tidligere nestlederen Jose Maria Enriquez Negreira i dommerkomiteen i Spanias fotballforbund som mottok de aktuelle pengene mellom 2001 og 2018. Det var gjennom sitt eget firma at Negreira fikk utbetalingene.

Barcelona har begrunnet transaksjonene med at Negreira skal ha levert tekniske rapporter til klubben som konsulent. I tillegg skal han angivelig ha bidratt med informasjon om talenter fra andre klubber i Spania.

(©NTB)