Spanias VM-vinnere vant igjen – England tapte prestisjeduell på overtid

Tirsdag ble Sveits slått 5-0 i Córdoba, etter at VM-bronsevinner Sverige ble slått 3-2 i Göteborg før helgen. Turbulensen knyttet til konflikten med forbundet har ikke gått ut over formen.

Lucia García scoret ledermålet tirsdag. Aitana Bonmati økte to ganger før innbytterne Inma Gabarro og Maite Oroz fullførte verket.

Sverige slet seg i samme gruppe til 1-0-seier borte over Italia takket være et mål av Johanna Rytting Kaneryd i en ellers dårlig kamp.

VM-sølvvinner England måtte tåle et nytt tap da Renate Jansen satte inn 2-1 for Nederland på overtid etter et balltap av Alex Greenwood. Tidligere utlignet Alessia Russo et mål av Lieke Martens, men Englands landslagssjef Sarina Wiegman måtte tåle tap mot hjemlandet.

Frankrike slo Østerrike 1-0 borte med tidlig scoring av Wendie Renard og har tre poengs luke på tabelltopp i gruppa der Norge står med ett fattig poeng. Et mirakel må til om Norge skal melde seg på igjen i kampen om gruppeseier og mulig OL-plass.

Danmark ligger derimot ypperlig til etter to seirer. Tirsdag gjorde Pernille Harder hattrick da Wales ble slått 5-1 i Cardiff. Fredag vant danskene hjemme over gruppefavoritt Tyskland.

