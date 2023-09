Opptur for Manchester United og Burnley – Wolves og Luton utslått

Ipswich vant 3-2 over Wolverhampton etter å ha ligget under 0-2. Omar Hutchinson og Freddie Ladapo ordnet utligning før pause, og Jack Taylor ble matchvinner i det 58. minutt.

Exeter slo Luton 1-0 med scoring av Demetri Mitchell i det 83. minutt. Samme mann ble utvist før kampen var over.

Erik ten Hag sendte et United-lag med både Harry Maguire og Mason Mount på banen fra start i den eneste kampen mellom to Premier League-lag tirsdag. Alejandro Garnacho satte inn ledermålet snaut midtveis i første omgang da han omsatte et innlegg fra Diogo Dalot.

Casemiro nikket inn 2-0 etter en snau halvtime på innlegg fra Mount, og tidlig i 2. omgang punkterte Anthony Martial kampen med assist fra Casemiro.

United brøt en rekke på tre strake tap med sliteseieren over Burnley lørdag.

Sander Berge scoret det første målet da Burnley fikk en opptur med 4-0-seier borte mot Salford. Nordmannen var også involvert i forspillet da Jacob Bruun Larsen økte ledelsen med sin første scoring for Burnley.

Dara O'Shea og Wilson Odobert scoret de to siste målene.

