Historisk billettrush til rivaloppgjøret mellom Lillestrøm og Vålerenga

I juli sendte nemlig 53-åringen sjokkbølger gjennom Eliteserien da han ga seg som trener i Lillestrøm til fordel for tilsvarende jobb hos erkerival Vålerenga. De gulkledde la ikke skjul på hva de mente om den kontroversielle overgangen.

– Jeg har kjent Geir siden jeg var 16 år. Jeg er ikke enig i valget han har tatt. Jeg respekterer valget han har gjort for sin egen karriere, men jeg respekterer ikke at han går til Vålerenga. Og det har han fått høre, sa LSKs sportssjef Simon Mesfin etter at Bakke forlot klubben.

Åråsen-billettene revet vekk

Tirsdag startet billettsalget til rivalkampen. Om lag én time etter salgsstart var alle billettene så og si solgt ut.

Det første kvarteret etter at billettene ble sluppet tirsdag ble det solgt 7000.

– Tidenes største billett-trykk på en seriekamp på Åråsen er et faktum, skrev LSK på X/Twitter da.

VIF-trener Geir Bakke tilbake i Lillestrøm-land

Vålerenga har trøblet seg inn i nedrykkskampen i Eliteserien, og rivaloppgjøret på Åråsen i oktober blir én av flere nøkkelkamper for Oslo-laget denne høsten. Bakke retur til gamleklubben er omgitt med spenning.

– Geir spurte meg om han må ha på seg hjelm når han kommer hit. Da sa jeg at «det hjelper ikke med hjelm, du må ha på deg rustning», sa sportssjef Mesfin for en tid tilbake.

Cupen har vært et lyspunkt i sesongen for Vålerenga. Torsdag venter Kjetil Knutsen og Bodø/Glimt i semifinalen hjemme på Valle.

Lillestrøm ligger på sin side plassert på 6.-plass i Eliteserien. Opp til Tromsø på bronseplass er avstanden ni poeng med åtte kamper igjen å spille.

