Blodig smell for Haug i Portugal – sendt til sykehus med nesebrudd

Haug gikk opp for å nikke et farlig innlegg fra venstreback Marit Bratberg Lund. Keeper Morais nådde ballen først og bokset den ut, og i samme øyeblikk skallet hun med Haug.

Begge ble liggende rett ut på banen og fikk medisinsk tilsyn i flere minutter. Haug blødde kraftig fra nesen, mens Morais fikk en bandasje på hodet. Gjennom den kunne man se en stor kul i pannen.

I det 6. minutt kom Portugals reservekeeper Patricia Morais inn, og fire minutter fullførte også Norge et bytte da Elisabeth Terland kom inn for Haug.

– Hun fikk en skikkelig smelli ansiktet og har nok pådratt seg et brudd i nesen i tillegg til et lite kutt. Vi følte det var best at hun dro til sykehuset for en liten sjekk, men det er ikke noe dramatisk, sa landslagslege Magnus Myntevik til NRK.

– Hun er litt skjelven og «shaky», men hun tar det bra, sa han om Liverpool-spilleren.

