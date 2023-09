USA-veteranen Rapinoe takket av med seier etter over 200 kamper

Det ble en følelsesladd kveld for Rapinoe og hennes støttespillere. 38-åringen spilte 54 minutter som kaptein og ble hyllet av publikum etter kampen.

– Det gjør meg skikkelig stolt å tenke på at vi har hatt så mye suksess på fotballbanen, men også at vi har bidratt til å gjøre verden til et litt bedre sted, sa Rapinoe.

Hun har ved siden av innsatsen på banen markert seg gjennom sitt arbeid for LHBT+-rettigheter og likelønn.

– Hun har påvirket så mange menneskers liv på en positiv måte. Hun har endret denne idretten for alltid. Jeg er så takknemlig over å spille med henne og lære av henne, sa lagvenninnen Trinity Rodman.

Rodman scoret det første målet for USA i søndagens seier. Det andre kom ved Emily Sonnett etter en corner fra Rapinoe tidlig i annen omgang.

– Det er så overveldende. Det har vært utrolig og virkelig fantastisk å høre alle de fine ordene, å få en sånn avslutning og spille foran et stort publikum igjen. Jeg kommer til å savne det for alltid, sa USA-kapteinen etter sin siste landskamp.

Rapinoe stoppet på 203 kamper og 63 mål for USA. På merittlisten har hun blant annet to VM-gull og en OL-tittel.

