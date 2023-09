United-stjerne involvert i bilkrasj etter Burnley-kampen

Saken er oppdatert

Ifølge Daily Star ankom Manchester United treningsfeltet etter 1-0-seieren i Premier League borte over Burnley på Turf More sent lørdag kveld, og ulykken skal ha skjedd da Rashford kjørte hjem i sin Rolls-Royce til en verdi av 700.000 pund.

Da skal han kollidert i en trafikkøy.

Bilder i sosiale medier viser at bilen fikk betydelige skader. Både politi og ambulanse skal ha kommet raskt til stedet, men det er ikke meldt om verken skader eller arrestasjoner som følge av hendelsen.

