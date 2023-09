Son scoret to mål da Arsenal og Tottenham delte poengene i byderbyet

Dermed endte Arsenals seiersrekke hjemme mot Tottenham på tre strake. Arsenal har riktignok ikke tapt hjemme for Tottenham på seks kamper. Sist Tottenham fikk med seg poeng hjem fra Arsenals storstue var helt tilbake til 1. september 2019. Også da endte det 2-2 i Nord-London.

Etter seks serierunder står Tottenham og Arsenal likt med 14 poeng hver. Der har ført dem opp på henholdsvis 4.- og 5.-plass på Premier League-tabellen.

– Arsenal er et topplag, og de er vanskelige å slå. Spesielt her på hjemmebane, så jeg er veldig fornøyd med måten vi spilte på. Vi forsvarte oss godt, og presset bra gjennom hele kampen. Jeg er veldig imponert over karakteren til laget, sa Tottenham-trener Ange Postecoglu etter kampen.

Selvmål

Tottenham så ut til å få en kjempestart på kampen da Son Heung-min satte ballen i mål etter bare fire minutter, men sørkoreaneren ble umiddelbart avvinket for offside.

Det så ut til å vekke Arsenal-spillerne, som spilte seg til flere kjempesjanser, hvor Tottenham-keeper Guglielmo Vicario måtte varte opp med flere feberredninger.

Italieneren kunne imidlertid gjøre lite da Cristian Romero sendte ballen i eget nett etter en snau halvtime.

Målet kom som følge av at Bukayo Saka banket til innenfor 16-meteren i retning Vicarios høyre hjørne. Argentineren prøvde å klarere skuddet, men sendte i stedet ballen rett i eget mål.

[ Ny nedtur for Chelsea – rødt kort i tap for Aston Villa ]

Son-dobbel

Men heller ikke Raya klarte å holde buret rent til pause da Saka rotet det til i forsvar mot James Maddison. Tottenham-juvelen dro seg enkelt forbi og spilte 45 grader ut til Son, som satte inn utligningen.

Hjemmepublikummet kunne imidlertid slippe jubelen løs igjen da Saka fikk sjansen fra krittmerket, etter at Romero handset innenfor 16-meteren. Saka gikk fram til straffemerket og banket ballen midt i mål etter at Vicario hadde slengt seg til høyre.

Arsenal fikk imidlertid ikke holde ledelsen lenger enn i noen sekunder, før Maddison og Son stormet på en kontring, og sistnevnte styrte inn utligningen i det lengste hjørnet.

– Vi jobber hardt, og jeg synes vi ble bedre og bedre utover i kampen. Vi hadde et par gode scoringsmuligheter før vi scoret, og de to målene vi slapp inn var et selvmål og et straffespark. Alt i alt var det en godkjent kamp av oss, sier Tottenham-treneren.

[ Newcastle rundspilte og ydmyket Sheffield United – vant 8-0 på bortebane ]