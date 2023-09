Ny nedtur for Chelsea – rødt kort i tap for Aston Villa

Chelsea har slitt denne sesongen og står med bare én seier på de seks første kampene. London-klubben har scoret fem mål. Bare Luton (3) og Burnley (4) har scoret færre.

Mot Aston Villa var Chelsea lenge med i kampen om alle poengene, men et rødt kort til Malo Gusto i 2. omgang ga Villa fordelen de trengte. Ollie Watkins ble matchvinner etter 73 minutter.

Gusto taklet Lucas Digne stygt og ble sendt i garderoben etter en VAR-sjekk. 15 minutter senere kriget Watkins seg inn i 16-meteren og fikk to sjanser før han skjøt i mål via stolpen.

14.-plass

Chelsea presset for utligning, men fant ikke veien forbi solide Emiliano Martínez. Villa er nummer seks i serien etter seks kamper. Chelsea er helt nede på 14.-plass.

London-klubben har brukt enorme summer på spillere det siste året. Hittil har ikke det båret frukter for de blåkledde, som i sommer hentet Mauricio Pochettino som manager.

Argentineren har fått en tøff start på Chelsea-livet.

Mitoma-dobbel

Brighton kom under mot Bournemouth, men vendte til 3-1-seier på hjemmebane. Bournemouth tok ledelsen i 1. omgang etter et kjempebrøler av Brighton-keeper Bart Verbruggen.

Ryan Christie snappet ballen fra den uoppmerksomme keeperen før Dominic Solanke satte den i det åpne målet.

Sent i omgangen var Bournemouth-back Milos Kerkez uheldig da han stusset ballen over keeper Neto og sørget for utligning.

I 2. omgang ble Kaoru Mitoma byttet inn og scoret to ganger for vertene som ligger på tredjeplass i serien.