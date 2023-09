Lehne Olsen scoret to da LSK ydmyket Rosenborg: – En perfekt kveld

– Det ble en vanskelig kveld. Det eneste positive vi kan ta med oss fra denne kampen er supporterne som dro hele veien hit. Vi må legge det bak oss og jobbe videre, sa Nelson, som ble utvist halvveis ut i 2. omgang, til VG.

Dermed står trønderne med tre strake kamper uten seier. Det gjør også at de faller ned til 9.-plass i Eliteserien. Lillestrøm klatret på sin side opp til 6.-plass.

– Jeg er overrasket over at de gjør det så svakt. Og det har ikke vært noe bedring etter trenerbyttet heller. Jeg synes det har variert prestasjonsmessig minst like mye som før, sa Petter Myhre om RBK i TV 2 FotballXtra-studio.

– Jeg synes også at det er litt liten rød tråd i spillelogistikken deres, fortsatte han.

I skrivende stund ligger Rosenborg an til sin dårligste sesong i Eliteserien siden 1977. Da endte trønderne på 12.-plass og rykket ned.

Hansen-show

Det var Lillestrøm som kom best ut av startblokkene, og etter å ha bombardert André Hansens mål i over 40 minutter fikk endelig gultrøyene hull på byllen.

Gjermund Åsen slo en corner inn på første stolpe, som ble stusset videre i feltet. Der sto Kristoffer Tønnessen klar og banket vertene i ledelsen.

Etter pause ble vondt til verre for gjestene da Hansen var litt for aktiv ute i feltet og tok både ballen og Espen Garnås, noe som gjorde at dommer Ola Hobber Nilsen valgte å peke på straffemerket.

Måldobbel

Thomas Lehne Olsen fikk kranglet seg til å ta straffen, og han banket Lillestrøm opp i 2-0-ledelse.

Det ga mersmak for 32-åringen, som hamret inn vertenes tredje for kvelden bare et par minutter senere.

– Denne kvelden ble perfekt. Det var en god kamp fra oss, og det var deilig å ta tre poeng her, sa Lehne Olsen til VG.

Da de tilreisende bortesupporterne ikke trodde de kunne bli noe verre, ble Jayden Nelson sendt i dusjen etter å ha mottatt sitt annet gule kort. Han kom for sent inn i en duell med Mads Hedenstad Christiansen.

---

Kampfakta:

Eliteserien, runde 23

Lillestrøm – Rosenborg 3-0 (1-0)

Åråsen, 9301 tilskuere

Mål: 1-0 Kristoffer Tønnessen (41), 2-0 Thomas Lehne Olsen (str. 59), 3-0 Olsen (65).

Dommer: Ola Hobber Nilsen.

Gult kort: Thomas Lehne Olsen, Lillestrøm, Ísak Thorvaldsson, Ole Selnæs, Jayden Nelson, André Hansen, Rosenborg.

Rødt kort: Jayden Nelson (65), Rosenborg.

Lagene:

Lillestrøm (3-2-3-2): Mads Hedenstad – Espen Garnås, Ruben Gabrielsen, Sam Rogers – Eskil Edh, Kristoffer Tønnessen (Frederik Elkær fra 90.) – Ylldren Ibrahimaj (Daniel Skaarud fra 90.), Vebjørn Hoff, Gjermund Åsen – Thomas Lehne Olsen, Henrik Skogvold (Kosi Thompson fra 85.).

Rosenborg (4-3-3): André Hansen – Leo Cornic (Mikkel Konradsen Ceide fra 90.), Håkon Røsten, Ulrik Yttergård Jenssen, Adam Andersson – Per Ciljan Skjelbred (Olaus Skarsem fra 45.), Ole Selnæs, Sverre Nypan (Santeri Väänänen fra 67.) – Emil Frederiksen (Rasmus Wiedesheim-Paul fra 77.), Ísak Thorvaldsson, Jayden Nelson.

Øvrige kamper: Bodø/Glimt – Vålerenga 4-2 (2-1), HamKam – Sarpsborg 1-1 (0-1), Lillestrøm – Rosenborg 3-0 (1-0), Odd – Haugesund 1-1 (0-0), Strømsgodset – Molde 1-1 (1-1), Viking – Sandefjord 4-3 (2-2)

---