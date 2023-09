Molde tapte poeng i medaljejakten mot Strømsgodset: – Burde skapt mer

Dermed har Molde fire poeng opp til Tromsø på tredjeplassen når sistnevnte har én kamp til gode. Dermed kan det skille sju poeng når det gjenstår åtte kamper av sesongen.

Molde har spilt tre uavgjort på sine fem siste seriekamper, men har ikke tapt siden 0-1-nederlaget for Odd 11. juni. Likevel bidro en svak start til at laget fra rosenes by har ti poeng opp til Viking på tabelltopp.

– Jeg synes vi gjør en laber 1. omgang og vi skulle skapt mer. I 2. omgang spiller vi dem lave, og det er der vi burde ha startet kampen, sa Molde-trener Erling Moe til TV 2.

Molde-treneren var svært misfornøyd med at laget ikke fikk straffespark mot slutten av 1. omgang da Martin Linnes gikk i bakken.

– Hvis ikke det der er straffespark så skjønner jeg ingenting. Det er vår spiller som er først på ballen, og han blir tatt. Det er slik det er, sa Moe.

Perlemål

Elias Melkersen sendte vertene i ledelsen etter åtte minutter. Spissen, som er på lån fra skotske Hibernian, scoret sitt annet mål i Eliteserien denne sesongen.

Eirik Ulland Andersen slo ballen inn i feltet, og selv om Melkersen måtte litt ut i feltet for å hente den, greide han å banke ballen opp i nettaket på vakkert vis.

Fem minutter før pause utlignet Magnus Wolff Eikrem med et svært lekkert frispark. Molde presset på for seieren, men greide ikke å få det avgjørende målet.

[ Personlige feil er ingen oppskrift på suksess i nedrykksstriden, Vålerenga ]

Skuffende

– Vi har mye ball og blir kanskje litt for komfortable med det. Vi skaper ikke de største sjansene, og det er litt skuffende, sa Emil Breivik til TV 2.

Godset ligger på 10.-plass etter 22 kamper og har seks poeng ned til kvalifiseringsplass.

Molde skal møte serieleder Viking på hjemmebane i neste runde, mens Godset skal spille mot Bodø/Glimt.

[ Serieleder Viking slet seg til seier: – Vet ikke om vi blir litt nonchalante ]

---

Kampfakta

Eliteserien, runde 21

Strømsgodset – Molde 1-1 (1-1)

Marienlyst, 4737 tilskuere

Mål: 1-0 Elias Melkersen (8), 1-1 Magnus Wolff Eikrem (39).

Dommer: Marius Lien.

Gult kort: Kreshnik Krasniqi, Strømsgodset, Mathias Løvik, Molde.

Lagene:

Strømsgodset (3-4-2-1): Viljar Myhra – Bent Sørmo, Gustav Valsvik, Ari Leifsson (Sondre Fosnæss Hanssen fra 74.) – Lars-Christopher Vilsvik, Herman Stengel, Emmanuel Danso (Kreshnik Krasniqi fra 74.), Thomas Grøgaard – Halldor Stenevik (Jostein Ekeland fra 73.), Eirik Ulland Andersen (Jonas Therkelsen fra 81.) – Elias Melkersen (Marcus Mehnert fra 81.).

Molde (3-2-3-2): Jacob Karlstrøm – Eirik Haugan, Martin Bjørnbak, Martin Ellingsen – Martin Linnes (Mathias Løvik fra 45.), Kristoffer Haugen – Kristian Eriksen (Magnus Grødem fra 83.), Eirik Hestad (Markus Kaasa fra 73.), Emil Breivik – Magnus Wolff Eikrem (Eric Kitolano fra 73.), Fredrik Gulbrandsen (Veton Berisha fra 45.).

Øvrige kamper: Bodø/Glimt – Vålerenga 4-2 (2-1), HamKam – Sarpsborg 1-1 (0-1), Lillestrøm – Rosenborg 3-0 (1-0), Odd – Haugesund 1-1 (0-0), Strømsgodset – Molde 1-1 (1-1), Viking – Sandefjord 4-3 (2-2)

---