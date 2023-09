Lekkert Núñez-mål i ny Liverpool-seier

Nuñez-målet kom etter en times spill på Anfield. Alexis Mac Allister slo et svært delikat innlegg som Nuñez ekspederte videre i mål med en god avslutning. Uruguayaneren måtte time skuddet perfekt på ballen som falt ned foran ham. På tampen fastsatte Diogo Jota resultatet.

Før det hadde Mohamed Salah sendt vertene i føringen mens Jarrod Bowen utlignet før pause.

Liverpools eneste poengtap denne sesongen kom i åpningskampen mot Chelsea (1-1). Siden den gang har de rødkledde vunnet alle kampene sine til tross for at de i flere av oppgjørene har kommet under.

Tabelltoer

West Ham gikk på sesongens annet nederlag. De tapte også for serieleder Manchester City.

Liverpool ligger på 2.-plass med to poeng opp til City, mens West Ham er nummer sju. Tabelltoeren har en tøff oppgave i vente borte mot Tottenham i neste runde. West Ham tar imot nedrykksplasserte Sheffield United.

Etter en fartsfylt åpning på kampen tok hjemmelaget ledelsen etter 16 minutter. Salah ble felt av Nayef Aguerd inne i 16-meteren og satte straffesparket sikkert i mål.

Utligning og perlemål

Like før pause presset West Ham på for utligning og fikk den. Gjesten kombinerte fint før Vladimir Coufal slo et presist innlegg på hodet til Bowen. Engelskmannen fikk styrt ballen helt ute i hjørnet.

Tidlig i 2. omgang kom Nuñez til en stor sjanse, men ballen strøk utsiden av stolpen. Noen minutter senere traff han blink og ble matchvinner. Med fem minutter igjen fikk Jota en enkel oppgave med å bredside ballen i mål fra kloss hold.

