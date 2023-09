Skjebnekamp neste for kvinnelandslaget

– Vi har mye å bygge videre på. Jeg er veldig fornøyd med mye av prestasjonen. Det er perioder som var «outstanding», og noen perioder som var litt under det vi håpet på, men alt i alt var det en veldig god kamp av Norge. Dessverre fikk vi ikke med oss alle tre poengene, sa Smerud til NTB etter 1-1-kampen mot Østerrike.

Norge spiller tirsdag borte mot Portugal, som sent fredag kveld tapte 0-2 for gruppefavoritt Frankrike i Valenciennes. Norge må vinne i Barcelos for å henge med Frankrike i kamp om gruppeseieren som gir mulighet til OL-billett.

Skulle laget derimot tape, vil resten av høsten handle om å berge plassen i A-divisjonen. Nedrykk vil gjøre det vanskeligere for Norge i neste års EM-kvalifisering.

– Portugal er et ekkelt lag. De gyver løs med alt de har, sier Caroline Graham Hansen om tirsdagens motstander.

– De kommer fra et ganske positivt VM, selv om de akkurat ikke klarte å gå videre fra gruppespillet. De spiller med følelsene utenpå drakta, og det blir sikkert mye folk der også. Vi må gjenskape det vi gjorde i 1. omgang i dag og bli bedre på enkelte ting for å slå dem.

For Norge ble det et skuffende VM, selv om laget gikk videre fra gruppespillet (noe Norges landslag for menn har gjort bare én gang i et sluttspill) og ble utslått av et japansk lag som hadde knust blivende verdensmester Spania 4-0 i sin forrige kamp. Portugal røk ut i gruppespillet, men var bare et stolpeskudd på overtid fra å slå ut tittelforsvarer USA i sin siste kamp.

Lynkjappe spillere

– Det er absolutt ikke noe dårlig lag. De har kvalifisert seg til de to siste mesterskapene og har lynkjappe tekniske spillere. Det blir en litt annen type fotballkamp enn mot Østerrike, sier Guro Reiten.

Norge møtte Portugal i en uoffisiell treningskamp rett før VM, uten tilskuere eller medier til stede. Ikke så mye er kjent om den kampen annet enn at Norge vant 2-1.

– Det er et litt uortodoks lag. De er gode med ballen og har mye fart i beina. Det blir spennende. Det er det som er kult med nasjonsligaen, at det er bare tøffe kamper, i alle gruppene. Å få kjenne på det to ganger i løpet av en samling er bra, sier landslagskaptein Maren Mjelde til NTB.

Caroline Graham Hansen hadde en god analyse av hva som manglet for Norge i kampen mot Østerrike.

– Vi hadde bare tre treninger, og ut fra det synes jeg vi skal være veldig godt fornøyd med hva vi fikk til. Han (Smerud) har vært veldig tydelig på hva han forventer av hver enkelt, både offensivt og defensivt. Vi kom ut med et veldig bra press, men vi trenger litt mer tid på å nyansere hva vi skal gjøre hvis motstanderen løser det, sa hun.

Advarsler

Landslagskaptein Maren Mjelde er enig.

– De fikk gjort noen korrigeringer som de snakket om i pausen, og de snudde på en måte kampen inn i sitt spor. Der fikk vi noen advarsler, og det må vi lære av. Vi må klare å snu det tidligere, sa hun til NTB.

Om Norge bruker treningene før tirsdagens kamp til å få på plass plan B og kanskje C, kan det føre til et resultat som sørger for at Norge henger med for fullt. I slutten av oktober venter to kamper mot Frankrike, først på Ullevaal og så i Reims (der Norge spilte to kamper i VM-sluttspillet i 2019 og vant begge). Blir også det suksess, kan de avsluttende kampene i desember bli svært så interessante.

Den siste kampen spilles i Østerrike 5. desember, vel tre år etter at Smeruds «nødlandslag» holdt på å avstedkomme en kjempesensasjon og opprykk til nasjonsligaens A-divisjon i en bortekamp mot Østerrike i Wien.

Marginene bikket mot Norge den gangen. Med fredagens kamp har han allerede spart opp masse for en tilbakebetaling i adventstiden.

