Sverige tapte på overtid for «kaoslaget» Spania etter felles markering

Det viktigste skjedde kanskje uansett før kampen kom i gang. Etter at nasjonalsangene var spilt, hadde lagene en felles markering som følge av den kaotiske situasjonen som er oppstått rundt det spanske landslaget etter VM-gullet i sommer.

Det skjedde under emneknaggen #SeAcebó. Det er den de spanske spillerne har benyttet under striden med sitt eget forbund.

«Det er over. Vår kamp er alles kamp», sto det på plakaten de svenske og spanske spillerne samlet seg om før avspark på Gamla Ullevi.

Krav om endringer

Spanierne har krevd store endringer i det nasjonale forbundet etter VM-finalen. Fotballpresidenten Luis Rubiales trakk seg tidligere denne måneden etter å ha vært under stort press fra flere kanter. Årsaken var først og fremst at kysset Jennifer Hermoso på munnen under premieseremonien i etterkant av finaleseieren.

Han er siden blitt anklaget for seksuelt overgrep av myndighetene, som på vegne av Hermoso har gått til sak mot Rubiales.

Ifølge spillerne stikker konflikten dypere enn som så, og helt opp til denne uken var det usikkert om Spania i det hele tatt kunne stille lag i nasjonsligakampene mot Sverige og Sveits.

En avtale mellom regjeringen og fotballforbundet gjorde at de fleste av de uttatte spillerne møtte opp til kamp under den nye treneren Montse Tome.

Mange mål

I selve kampen skulle det også vise seg at lagene var omtrent like gode. 23 minutter var spilt da Sverige tok ledelsen ved midtstopper Magdalena Eriksson. De spanske verdensmesterne utlignet med sju minutter igjen av 1. omgang. Athenea del Castolli scoret etter forarbeid av Mariona Caldentey. Her var ikke Sveriges forssvarsspill patent.

Eva Navarro snudde til 2-1 for Spania i det 78. minutt med en avslutning i krysset, men Sverige var ikke ferdigspilt og utlignet til 2-2 ved Lina Hurtig bare fem minutter senere.

På overtid ble Sveriges Amanda Ilestedt utvist da Spania fikk straffespark. Da var det gått seks minutter inn i overtiden, og spanjolenes Mariona Caldentey avgjorde.

