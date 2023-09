Glimt traff stolpen i siste sekund – Knutsen raste mot banen

Vanskelige forhold ga dårlig tempo og rytme i Zürich-regnet, men på tampen kjørte Glimt tungt for seier. Fredrik Sjøvold kom til en stor sjanse, og i siste sekund skjøt Albert Grønbæk i innsiden av stolpen og ut.

Det var paniske minutter i Glimt-leiren da kampen nærmet seg en halvtime spilt. Først misset keeper Nikita Haikin totalt på en inngripen langt ute i egen boks, men Zan Celar ble forstyrret i skuddøyeblikket og blåste ballen høyt over.

Like etter nikket Brede Moe unna et frispark på strek, og ren akrobatikk fra Faris Pemi Moumbagna reddet Glimt på corneren som fulgte. Kameruneren fikk inn et vellykket saksespark etter å ha erstattet en skadd Runar Espejord fem minutter tidligere.

Røft

Patrick Berg sto for Bodø/Glimts farligste sjanse før pause. Han knallet til fra distanse, og kun en sterk redning sendte ballen over tverrliggeren.

Regnskyllet tiltok i oppgjørets siste halvtime og forverret allerede elendige baneforhold. Gressteppet bar tydelig preg av at det nylig ble arrangert en festival der.

Lugano holder til i det sørlige Sveits, men må spille europacupkamper på Letzigrund stadion i Zürich. Årsaken er at klubbens arena ikke oppfyller Uefa-kravene.

– Det var konsert her for en uke siden. Jeg ville ikke bruke mye tid på det før kampen. Onsdag lå det en million knuste glass på banen, og det har de prøvd å rydde i. Det er en bane som er totalt ødelagt og ikke kan representere noe som helst med tanke på det nivået vi spiller på. Det synes jeg faktisk er flaut, sier Knutsen til VG.

– Det er halvliterglass som er pulverisert over hele banen. Det er en bane som er en fare for spillerne. Den er ekstremt vanskelig å spille fotball på. Det er fakta, og det er for begge lag. Det er synd for hvilken fotballkamp vi kunne fått, fortsatte Glimt-treneren.

[ Tannløst Molde tapte i europaligaåpningen i Baku ]

Brugge neste

Glimt deltar i sitt tredje strake puljespill i Europa. I 2021/22-sesongen tok nordlendingene seg helt til kvartfinale i conferenceligaen.

Det endte 1-1 mellom «norske» Brugge og Besiktas i den andre kampen i Glimts gruppe. Hans Vanaken ga de belgiske vertene ledelsen i det 77. minutt, men Cenk Tosun rakk å fikse utligningen.

Brugge trenes av Ronny Deila. Torsdag startet han med Hugo Vetlesen på midtbanen og holdt landslagskometen Antonio Nusa utenfor troppen.

Nå venter to hjemmekamper på Bodø/Glimt i Europa. De er mot Brugge (5/10) og Besiktas (26/10).

[ Ødegaard hylles etter mesterligadebuten for Arsenal: – Blant verdens beste ]

---

Kampfakta

Conferenceligaen fotball menn torsdag, gruppespillet 1. runde:

Lugano – Bodø/Glimt 0-0

1384 tilskuere i Zürich

Dommer: David Smajc, Slovenia.

Gult kort: Jonathan Sabbatini, Uran Bislimi, Lugano, Ulrik Saltnes, Bodø/Glimt.

Lagene:

Lugano (4-3-3): Amir Saipi – Jhon Espinoza, Lars Lukas Mai, Kreshnik Hajrizi (Ayman El Wafi fra 90.), Allan Arigoni – Uran Bislimi (Hadj Mahmoud fra 75.), Anto Grgic, Jonathan Sabbatini – Renato Steffen, Zan Celar (Shkëlqim Vladi fra 64.), Mattia Bottani (Ignacio Aliseda fra 64.).

Bodø/Glimt (4-3-3): Nikita Haikin – Brice Wembangomo, Brede Moe, Marius Lode, Fredrik Bjørkan – Ulrik Saltnes, Patrick Berg, Albert Grønbæk – Adam Sørensen (Daniel Bassi fra 45.), Runar Espejord (Faris Pemi Moumbagna fra 24.), Amahl Pellegrino (Oscar Kapskarmo fra 90.)

---