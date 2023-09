Tannløst Molde tapte i europaligaåpningen i Baku

Dermed ble det en tøff innledning på gruppespillet for Erling Moes menn. Qarabag styrte kampen og ligner en favoritt til å gå videre fra gruppe H sammen med det tyske storlaget Leverkusen.

Klubben fra Aserbajdsjan hadde mest ball og flest sjanser torsdag. Men Jacob Karlstrøm gjorde en god figur i Molde-målet og holdt gjestene inne i kampen.

På tampen av første omgang kom kampens tre første avslutninger på mål, alle til Qarabag, og Moldes keeper stoppet samtlige.

Karlstrøm var også god da han avverget Abdellah Zoubirs gigantsjanse ni minutter etter hvilen. Men det ble vrient for det norske laget å stå imot trykket etter den påfølgende corneren.

Qarabag holdt ballen rundt Moldes 16-meter, og Leandro Andrade fikk klemt ballen i mål bak en utspilt Karlstrøm.

Moe tok grep drøyt halvveis ut i annen omgang og byttet inn Fredrik Gulbrandsen, Kristian Eriksen, Eirik Hestad og Martin Linnes. De var med på å løfte Molde-laget noe opp i banen, men uten at det ga uttelling i form av scoring.

Gjestene hevet seg kraftig i sluttminuttene og skapte farligheter, men ikke nok til å overliste vertenes solide keeper, Andrej Lunjov.

På overtid fikk Juninho en kjempesjanse til å punktere kampen for Qarabag, men han fikk et dårlig treff og sendte ballen over. Dermed endte det 1-0.

Leverkusen smadret Häcken og trener Per-Mathias Høgmo i den andre kampen i gruppa. Den tidligere Bodø/Glimt-spissen Victor Boniface markerte seg med mål og målgivende pasning i tyskernes 4-0-seier på hjemmebane.

Even Hovland spilte hele kampen i Häckens midtforsvar.

---

Kampfakta

Europaligaen fotball menn torsdag, gruppespillet 1. runde:

Qarabag – Molde 1-0 (0-0)

Baku

Mål: 1-0 Leandro Andrade (56).

Dommer: John Beaton, Skottland.

Gult kort: Marko Jankovic, Kevin Medina, Júlio Romão, Qarabag, Emil Breivik, Martin Ellingsen, Markus Kaasa, Molde.

Lagene:

Qarabag (4-2-3-1): Andrey Lunyov – Matheus Silva (Nariman Akhundzade fra 87.), Maksim Medvedev (Badavi Hüseynov fra 80.), Kevin Medina, Elvin Jafarguliyev – Júlio Romão, Marko Jankovic – Leandro Andrade (Hamidou Keyta fra 80.), Yassine Benzia (Toral Bayramov fra 80.), Abdellah Zoubir – Juninho (Patrick Andrade fra 90.).

Molde (3-2-3-2): Jacob Karlstrøm – Casper Øyvann, Martin Bjørnbak, Anders Hagelskjær – Mathias Løvik, Kristoffer Haugen (Martin Linnes fra 69.) – Markus Kaasa (Kristian Eriksen fra 73.), Martin Ellingsen (Eirik Hestad fra 69.), Emil Breivik – Magnus Wolff Eikrem (Fredrik Gulbrandsen fra 69.), Veton Berisha (Magnus Grødem fra 87.).

---