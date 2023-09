Ødegaard hylles etter mesterligadebuten for Arsenal: – Blant verdens beste

Arsenal spilte sin første kamp i mesterligaen på seks år, da PSV ble banket 4-0 på Emirates onsdag kveld. Det var et oppgjør vertene tidlig tok kommandoen på gjennom en tidlig scoring fra Bukayo Saka etter at Martin Ødegaards skudd tvang fram en retur. Resten av oppgjøret ble en parademarsj, med Ødegaard i sentrum.

– Han var veldig god. Han bidrar med veldig mye, han forsvarer, rytmen hans, bidragene, kommunikasjonen og lederstilen hans. Han kommer seg også inn på siste tredjedel og bidrar til målpoeng, sa trener Mikel Arteta til TV 2 etter kampen.

– I sitt livs form

Ødegaard sto med 135 minutters CL-fotball for Real Madrid før onsdagens oppgjør. De kom over to puljekamper på senhøsten 2020. Siden har han slått til i Arsenal og blitt en populær kaptein, og mot PSV fikk han også sitt første mesterligamål da han dro av et par PSV-spiller og banket ballen i hjørnet.

– Det er det her jeg har drømt om hele livet, siden jeg var liten gutt som spilte på løkka. Man så stemningen før kampen hvor mye det betyr for klubben og fansen å være her. En fin start og deilig å være i gang. Det smakte godt, sa Ødegaard selv til TV2 om egen prestasjon.

TV2-ekspertene Jesper Mathisen og Morten Langli mener drammenseren er blant verdens beste fotballspillere, og på X/Twitter har diskusjonen gått i etterkant av kampen hvem som er bedre.

– Det er ikke noe tvil om at han er det, han spiller på et lag som kan vinne Champions League. Han er den som har løftet dette laget, sa Langli i TV 2s Fotballkveld.

– Ødegaard er i sitt livs form, og det er en nytelse å se ham spille fotball om dagen. Offensivt har han alltid vært god, men nå er han veldig nære en komplett midtbanespiller, la Mathisen til.

Får skryt av PSV-kapteinen

Etter kamp snakket TV2 også med PSV-spiss Luuk de Jong, som også han hadde forståelse for synspunktet til TV2-ekspertene. Selv om han ikke var helt enig.

– Jeg kan forstå meningen hans (Jesper Mathisen), men for meg er han kanskje ikke den beste. Men han er der oppe. Han er virkelig intelligent, jeg elsker sånne spillere, sier den rutinerte spissen og fortsatte:

– Spillere som vet hvor man skal plassere seg når man forsøker å presse dem, Ødegaard er en slik spiller. Han leser spillet og motstanderens press. Han er på riktig sted da, også er han fremme på banen når de har spilt seg gjennom presset. For meg er han en av Arsenals beste spillere, sier Luuk de Jong.

Opta meldte at ingen spillere hadde flere pasninger (31), eller forsøk på flere pasninger på den siste tredelen (16) enn Ødegaard i den første omgangen. Totalt løp han også 12,69 kilometer, som var mest av alle på banen.

– Det er den usynlige jobben som ikke så mange ser. Man ser det veldig tydelig når man ser ham live. Han er nesten et pressledd alene. Han dekker enorme områder, sier Langli.

Norsk mesterligarekord

Torsdag ble han nominert til rundens spiller i mesterligaen, og tidligere i høst havnet han på nominasjonslista til Gullballen. Den æren deler han med landslagskompis Erling Braut Haaland, som han takker for at tar det meste av oppmerksomheten vekk fra sine egne prestasjoner på fotballbanen.

– Sånn sett er det deilig at han er der, som tar en del av oppmerksomheten, skriverier og det som er. Jeg får kanskje sende en liten takk til ham for det, sa Ødegaard og flirte da han ble konfrontert med om han nå faktisk er en av verdens beste spillere.

– Hehe, det får han melde, så får jeg holde fokus på det jeg skal, svarte Ødegaard.

Drammenseren var langt fra den eneste nordmannen i mesterligaen denne runden. Ni nordmenn var involvert, og det er rekord uten at et norsk lag deltar i Champions League. Både Oscar Bobb og Odin Thiago Holm gjorde sine debuter, selv om det for sistnevnte ble en kort affære da han ble utvist etter ti minutter på banen i Celtics tap for Feyenoord.

Ellers var Fredrik Aursnes på banen for Benfica, Leo Østigård kom inn som innbytter for Napoli, mens Julian Ryerson spilte for Dortmund og selvsagt Erling Braut Haaland for Manchester City. I Tyrkia scoret «Moi» Elyounoussi mens Birger Meling hadde målgivende da FC København spilte 2-2 mot Galatasaray.

