«Moi» og Meling sentrale da FCK mistet seieren borte mot Galatasaray

Det må betegnes som et sterkt poeng av det danske laget, men var likevel surt gitt at FCK ledet 2-0 til det gjensto fem minutter av ordinær tid i Istanbul.

Med elleve mann mot ti klarte Galatasaray å mønstre sluttspurten de trengte for å score to ganger. Sacha Boey klemte inn 1-2 fra skrå vinkel i det 86. minuttet før Tete utlignet på hel volley to minutter senere.

Det var heldig for hjemmelaget, som knapt hadde skapt noe i annen omgang. Galatasaray jaktet også seier mot slutten, men FCK jobbet uavgjortresultatet i land.

Moi-scoring

Også i starten var det hjemmelaget som kjørte kampen. Men etter 20 minutter med Galatasaray-trykk mot FCKs mål kom gjestene mer med da hjemmelaget tok foten noe av gasspedalen.

Et fint angrep etter 34 minutter endte med at et klareringsforsøk havnet hos en umarkert Moi midt i vertenes felt. Vingen klemte til, og keeper Fernando Muslera fikk ikke gjort annet enn å slå ballen opp i nettaket.

Det kan hevdes at 1-0-ledelsen til pause var av det ufortjente slaget. Galatasaray hadde brent et par store sjanser i starten, men FCK-målvakt Kamil Grabara var kald og holdt sitt lag inne i kampen.

God Meling

Og mens stjernetunge Galatasaray slet med samspill og effektivitet, fikk FCK betalt for iherdig innsats og å spille som en enhet. Birger Meling spilte en god kamp på venstrebacken, og etter 57 minutter skulle han vise seg fram offensivt.

Nordmannen regisserte selv angrepet der han ble lekkert frispilt på venstrekanten. Meling kunne så ha spilt på en halvpresset Moi, men ventet til Diogo Gonçalves kom stormende og spilte til portugiseren, som med en kontrollert avslutning gjorde 2-0.

Senere i omgangen skulle FCK havne under ytterligere press da høyrebacken Elias Jelert ble utvist. Han satte inn en sen takling på Angeliño og fikk sitt andre gule kort.

Gjestene så ut til å holde godt unna med ti mann, men så sprakk det på slutten. Dermed ble det et noe surt poeng før kamper mot Manchester United og Bayern München venter senere i gruppespillet.

