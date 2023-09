Tidligere Vålerenga-helt Egil «Snapper’n» Johansen er død

Det opplyser Vålerenga på X/Twitter tirsdag.

Johansen fikk ALS-diagnosen på våren i fjor etter flere turer inn og ut av sykehus. Tidligere i år var han æresgjest under en fotballkamp på Vålerengas stadion.

Johansen fikk sitt kallenavn «Snapper’n» da han var ishockeykeeper som ung. Han ble av mange sett på som en bohem i Vålerenga. Midtbanespilleren ble seriemester to ganger og spilte to cupfinaler. Han fikk 12 landskamper og scoret to mål. Begge var vinnermål i borteseirer i 1984, i debutkampen mot Island og mot Egypt. Samme år spilte han for Norge i OL-turneringen i USA.

I dag mottok vi den triste beskjeden om at Egil «Snapper’n» Johansen er død, 61 år gammel.



Vår dypeste medfølelse og tanker går til Egils familie 🌹



Hvil i fred, Snapper’n. Du er alltid en av oss 💙❤️ pic.twitter.com/FmaL158MQ1 — Vålerenga Fotball Elite (@ValerengaOslo) September 19, 2023

