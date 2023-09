Solbakken vil ha mindre «selvutslettende» Berg: – Kan bli råere

– Patrick er en samlende person, en stille leder, med stor fotballforståelse. Han tar stort ansvar i hverdagen i Glimt, og han får større og større ansvar og gjennomslagskraft her på landslaget også. Noen ganger skulle jeg ønske at han satte seg selv litt mer i sentrum, sa Solbakken på lørdagens pressekonferanse i oppkjøringen til EM-kvalifiseringskampen mot Georgia.

– Han kan i noen faser være litt selvutslettende fordi han tenker på andre før han tenker på seg selv. Noen ganger er det bra, men han kan bli litt råere.

Berg var ikke lenger i rommet da landslagssjefen kom med den vurderingen, men noen minutter tidligere hadde han vært inne på det samme i omtale av eget spill.

– Jeg liker best å spille andre gode. Det er kanskje ikke så lett å legge merke til. Det er en type midtbanespiller som ikke alltid stjeler overskriftene, men som spiller en viktig rolle i laget, sa han.

Viktig mann

Berg fikk sin landslagsdebut i Solbakkens første kamp som landslagssjef og har vært nesten fast inventar siden. Han har vært på banen i 18 av de 27 landskampene under Solbakken. Bare fem ganger har han vært i troppen uten å spille, sist da han fikk hvile mot Jordan.

– Det har vært ganske mange kamper og mye belastning med Glimt over lang tid. Det var ikke noe behov for min eller Ståles del at jeg skulle spille mot Jordan, og jeg er uthvilt og klar, sa Berg, som har startet alle Norges kamper i EM-kvalifiseringen.

Sander Berge og Markus Solbakken lånte ankerrollen mot Jordan. Begge gjorde stygge pasningsfeil som kunne blitt straffet hardt av en bedre motstander.

Fotballforståelsen er en av Patrick Bergs styrker. Solbakken tror det ligger i genene.

[ Solbakken legger ikke fra seg EM-håpet: – Kan komme noen halmstrå ]

Arv og miljø

– Patrick har så godt fotballhode at han kan hevde seg i en fotballdiskusjon i familien Berg uten å føle seg dum. Da er det mye fotballintelligens, og jeg tror det er en del arv med i bildet der, sier han.

25-åringen tror selv at det er vel så mye miljø. Han gikk en god skole i oppveksten rundt faren Ørjan og bestefaren Harald, to store navn i norsk fotball.

– Jeg så veldig mange kamper og var i Rosenborg-miljøet rundt faren min. Da utviklet jeg forståelse for fotball, og allerede da jeg var 3-4 år forsto jeg mer av fotball enn mine jevnaldrende, sier han.

– Jeg har alltid hatt god spilleforståelse, og tanker om hvordan jeg skal løse rollene. Jeg har følt at det er en av mine styrker.

Han er ikke ferdig med å lære og setter ikke minst pris på å være i landslagsmiljøet med Martin Ødegaard.

– Jeg tror man kan lære veldig mye av å observere Martin i trening og kamp. Han har en veldig god evne til å orientere seg før han mottar ballen, og han har alltid et klart bilde av rommet så han vet om han kan ta med ballen fram eller om han bør spille støtte. Å kunne «skanne» og ha kontroll på hva som skjer rundt seg er en veldig god evne, sier han.

[ Sahraoui eneste skadebekymring før Georgia-kampen ]