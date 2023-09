Ryerson håper å rekke Georgia-kampen etter knetrøbbel

– Hvis du spoler til 50 minutter mot Köln så ser du ganske greit hva som skjedde, svarer Ryerson på NTBs spørsmål om skaden som satte ham utenfor de to siste seriekampene før landslagssamlingen.

Han var oppført blant reservene mot Jordan, men var fortsatt ikke kampklar.

– Jeg har slitt litt med det. Det tar litt tid når det handler om knær. Det gode er at jeg er på rett vei. Det blir bedre og bedre for hver dag. Nå har vi to dager igjen til kamp, så får vi se om det holder.

Det er fortsatt usikkert om han blir «fit for fight».

Håper og tror

– Det er nok det, men jeg håper og tror at det skal gå bra. Ellers hadde jeg ikke vært her.

Brede Hangeland forskutterte avgjørelsen litt da han søndag erklærte alle i troppen kampklare. Det gjaldt også Osame Sahraoui, som har hatt en vond ankel.

Ryerson er ikke ofte skadd. Sammen med Martin Ødegaard er han alene om å ha vært i troppen til alle landskampene under Ståle Solbakken. Før kampen mot Jordan hadde han spilletid i ni landskamper på rad.

– Skader som denne skjer noen ganger i fotball. Det er kjedelig, men bank i bordet så gikk det bra. Det er ikke veldig alvorlig, sier 25-åringen fra Lyngdal.

Tøff motstander

Ryerson startet som høyreback i begge landslagets junikamper. I hans fravær spilte Marcus Holmgren Pedersen og Kristoffer Ajer en omgang hver på den plassen mot Jordan. Den som spiller der tirsdag må hanskes med Georgias superstjerne Khvicha Kvaratskhelia, også kjent som «Kvaradona».

– Selvfølgelig er han en god spiller, det er en grunn til at han har fått det kallenavnet. Men om vi klarer å stoppe det kollektive så stopper vi individualistene også, sier Ryerson.

